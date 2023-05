Albert Riera želel preveč

Še pred 36. krogom, zadnjim dejanjem sezone v 1. SNL, je že razkrita najbolj vznemirljiva neznanka za novo sezono. Namesto s previsokimi denarnimi zahtevami Španca Alberta Riere, ki bo zadnjič zeleno-bele vodil jutri proti Celju, bo trenerske vajeti slovenskega državnega in pokalnega prvaka Olimpije prevzel Portugalec Joao Henriques. Ta je še pred ponedeljkovo uradno potrditvijo kluba svojo novo službo razkril na družabnih omrežjih. V tej sezoni je deloval le v prvi polovici sezone pri Maritimu, največ uspeha pa je imel 50-letni trener pri Santa Clari.

Prva od treh prvoligaških neznank za sezono 2022/23 (kdo bo izpadel v 2. SNL) pa bo znana nocoj v Novi Gorici. V uvodni tekmi 36. kroga se bosta pomerila predzadnja Gorica in zadnji Tabor (20.15). Oba imata enako število točk (po 24), toda Goričani so od Sežancev boljši v medsebojnih tekmah (3:1, 1:1, 1:0) in jim za 9. mesto zadostuje že neodločen izid.

Nekoč Steklar, zdaj Rogaška

Srečnejšega iz primorskega prvoligaškega derbija nato čakata še dve zahtevni tekmi dodatnih kvalifikacij, v katerih bo izzivalec drugouvrščeni drugoligaš, Rogaška ali Aluminij. V prav tako razburljivem dvoboju za napredovanje v 1. SNL bolje kaže Slatinčanom, ki imajo dve točki naskoka pred Kidričani in boljši medsebojni izkupiček (0:1, 2:1). Za vrnitev v 1. SNL jim po 30 letih zadostuje že točka v Krškem. Sezona 1992/93 je bila zadnja v 1. SNL za takratni Steklar. V zadnjem krogu bo Aluminij gostoval v Novem mestu pri tretjeuvrščeni Krki. Obe tekmi bosta danes ob 16.30.