Albert Riera še ni rekel, da je dovolj

V zadnjih 190 minutah 1. SNL se bo odločalo o četrtem, devetem in desetem mestu na lestvici. Prvo prinaša Evropo, drugo kvalifikacije za obstanek, tretje drugo ligo. Z izjemo zadnje tekme 35. kroga, jutrišnje v Sp. Šiški, so v vse druge vpleteni kandidati za Evropo in obstanek.

Prva liga Telemach Olimpija 34 23 4 7 59:35 73 Celje 34 17 10 7 49:34 61 Maribor 34 18 6 10 68:41 60 Koper 34 14 8 12 45:36 50 Domžale 34 12 13 9 48:40 49 Mura 34 11 13 10 44:42 46 Radomlje 34 8 14 12 33:53 38 Bravo 34 9 8 17 32:39 35 Gorica 34 4 12 18 28:53 24 Tabor 34 3 14 17 28:61 23

Murska Sobota: Mura – Gorica (sodnik Alen Borošak, sobota, 15): Soboška menjava trenerjev ni obrodila sadu. Ali pa je Dejan Grabić prepozno nasledil Damirja Čontalo. A črno-belim se lahko prikaže Marija in Evropa. Odvisni so od izkupička Koprčanov, s katerim se bodo pomerili v zadnjem krogu na Bonifiki, in Domžalčanov.

Domžale: Domžale – Olimpija (Alen Bubek, 17.30): Domžalčani upajo, da so zeleno-beli še težkih nog, utrujeni od pokalnega slavja, nemotivirani, dopustniški. Trener Albert Riera bo zahteval maksimalen pristop, a bo zagotovo izpustil vsaj štiri, pet prvokategornikov. To je priložnost za gostitelje. Če bi Domžalčani imeli še kakšnega zanimivega igralca za selitev v Stožice, bi bili še bližje podvigu.

Celje: Celje – Koper (Slavko Vinčić, 20.15): Celjani so svojo nalogo že opravili, a naslov podprvaka in najboljših na Štajerskem jim diši. Koprčani so v finiš sezone, ko bi morali biti na vrhuncu, prišli zdesetkani od poškodb in zunaj forme. Že tretjo sezono zapored, a lani so izgubili naslov prvaka, letos pa bi lahko Evropo. Na presenečenje lahko računajo le, če je bilo devet dni premora dovolj za rehabilitacijo Andreja Kotnika, Maksa Barišića, Bedeja Osujija ... Zimski novinci so bili daleč od naziva okrepitve.

CB24 Tabor – Maribor (nedelja, Dejan Balažič, 15): Mariborčani so izgubili šampionsko in pokalno bitko, izgubljajo drugo mesto. To je slabo izhodišče za Sežančane, saj se Mariborčani ne bi smeli igrati z ugledom. Kar pomeni, da bo prvi strelec prvenstva Žan Vipotnik nabrušen, drugi vijolični pa profesionalni. A za zadnje Kraševce je najpomembneje, da v Novo Gorico ne pridejo z zaostankom večjim od dveh točk.

Ljubljana: Bravo – Kalcer Radomlje (Božo Kondić, 17.30): Derbi za čim boljšo strelsko statistiko domačega napadalca Martina Kramariča ter gostujočega Esterja Soklerja. Utegnila bi biti prestopna zvezdnika.