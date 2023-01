Alarma ni več, Ilka spet drvi

Nikakršna skrivnost ni, da osrednji cilji zimskih športnikov v sezoni pripadajo največji tekmi, torej olimpijskim igram ali svetovnemu prvenstvu. Vendar je v svetu vrhunskega alpskega smučanja prav posebna tudi druga polovica januarja. Takrat namreč napoči čas dveh velikih smukaških predstav: moške v Kitzbühelu ter ženske v Cortini d'Ampezzo. Iz slovenskega zornega kota je zdaj bolj zanimiva slednja.

V hitro smučino se je namreč ob začetku te sezone po težavah in operativnih posegih vrnila Ilka Štuhec. Njena vztrajnost je občudovanja vredna, 32-letna Mariborčanka se je pomladi lani resda spogledovala tudi s slovesom od tekmovalnega športa, nakar pa je potegnila tvegano potezo, toda očitno tudi dobičkonosno: zamenjala je opremljevalca. Pri tem pa ni šlo za enega od klasičnih, ki skrbijo za večino uspešne smučarske karavane, temveč že kar pozabljeni Kästle. Tovarna s skrajnega avstrijskega zahoda na Predarlskem se je, kot smo večkrat pisali, vrnila v svetovni pokal, Ilka je predvsem navdušena nad izjemnim odnosom in odgovornostjo, ki ju je na koncu pogrešala pri prejšnjem opremljevalcu.

Že prvi smuk te sezone ji je s 5. mestom v Kanadi napovedal lepo vrnitev med elito, kmalu so sledile tudi stopničke, ko je bila v St. Moritzu 2. Vse je šlo kot po maslu do prvega alarma pred dnevi v St. Antonu, zahodnoavstrijskem kraju, ki je povrhu blizu njenega omenjenega opremljevalca. Padec je povzročil strah in ponovitev težav, odnesla jo je resda nato »le« z zvitim gležnjem, a tudi dvomom, kako bo na prihajajoči klasiki sezone v Cortini d'Ampezzo.

Slovenija brez adutov

Toda dejansko hujšega ni bilo, vodilna slovenska smučarka hitrih disciplin je opravila oba treninga pred današnjo uvodno smukaško preizkušnjo. Po zadržanem prvem preizkusu v sredo se je nato dan pozneje že bolj odločno lotila smuka in se vpisala na koncu s 13. časom treninga. Najhitrejša je bila domača junakinja Sofia Goggia. Današnja tekma bo ob 10.15, jutrišnja četrt ure prej, v nedeljo bo še superveleslalom (11.30).

Na drugi strani tirolske gorske verige pa se je začel 5. letni čas: kitzbühelski konec tedna. Nanj imajo tudi slovenski asi belih strmin lepe spomine. Bojan Križaj in Jure Košir sta na prestižnem seznamu zmagovalcev nedeljskega slaloma, Andrej Šporn pa se je na najbolj čislanem smuku, kot da gre v tenisu za Wimbledon ali v kolesarstvu za Tour de France, pred 13 leti razveselil 2. mesta. Zdaj Slovenija realno nima adutov za dosežke takšne ravni, toda tako Martin Čater in Miha Hrobat v današnjem in jutrišnjem smuku (obakrat ob 11.30) kot tudi Štefan Hadalin v nedeljskem slalomu (10.30, 13.30) se bodo poskusili bolj približati najboljšim kot v dosedanjem delu sezone.