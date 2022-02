Ajdovska burja bo še zavijala

Slovaška šampionka Petra Vlhova je z izjemno predstavo na drugi slalomski progi osvojila tako želeno zlato olimpijsko kolajno. Prav od stopničk in celo tudi najbolj žlahtne nagrade pa ni bila daleč naša Andreja Slokar. V solzah je zapuščala ciljni prostor ...

Ajdovka prvič doslej nastopa na olimpijskih igrah, natanko pred enim letom je imela v njej prav ljubi Cortini d'Ampezzo premiero na svetovnem prvenstvu. Takrat je s 5. mestom osupnila smučarski svet – na prvi progi je bila 17. –, zdaj je prav to visoko uvrstitev ponovila tudi na Kitajskem. Le da tokrat še dolgo ni prišla med poročevalce, skrila se je in premlevala v sebi, zakaj je v tistem enem zavoju na olimpijski progi storila napako, ki ji je odnesla najbrž kar naslov zmagovalke!

Od stopničk in tako tretjeuvrščene Wendy Holdener (Švi) jo je ločilo pičlih 10 stotink, omenjena zmagovalka je bila na progi nekaterih pasti in prav posebne snežne podlage, povsem drugačne od običajne na evropskih smučiščih, za 22 stotink hitrejša od naše vzhajajoče smučarske zvezdnice. Druga Primorka Ana Bucik, sicer z velikim korakom navzgor v tej sezoni, je bila s solidno predstavo na 11. mestu.

Slokarjeva v vsem svojem ambicioznem in poštenem pristopu k športu verjame, da bo iz te olimpijske tekme potegnila več dobrih plati kot pa tistih, ki bi jo v prihodnje ovirale. Na največjem tekmovanju sezone je ponovila uvrstitev na 5. mesto. »Toda če primerjam tisto lansko s tem sedanjim, gre slednjemu višja ocena. Zdaj sem sestavila dva konkurenčna nastopa, lani v Cortini d'Ampezzo je bil dober le en »polčas«,« ni skrivala. Sicer pa ni bilo naključja ob novi dobri predstavi: »Ko sem se na dan te tekme zbudila, sem bila polna energije in dobrih občutkov.«

Pini do uspeha s Tino in Petro

Pri njeni primorski rojakinji, Novogoričanki Bucikovi, je bilo drugače. Hitro se je sicer privadila čvrstemu spancu, nikakor pa tega prizorišča ne bo ocenila za eno od najljubših na koledarju sezone. »Na tej tekmi sem dejansko smučala bolje kot v prejšnjih dneh treninga, žal mi pa je, da uvrstitev ni višja,« je poudarila po 11. mestu, po katerem še zdaleč ni kazala takšne žalosti kot omenjena najvišje uvrščena slovenska smučarka ali pa denimo Švicarka Michele Gisin, po 2. mestu z uvodne proge na koncu 6.

Ko sem se na dan te tekme zbudila, sem bila polna energije in dobrih občutkov.

Podobno kot Andreja je potočila nekaj solz žalosti, najbolj med vsemi pa je bila potrta Mikaela Shiffrin. Ameriška kraljica belih strmin, olimpijska prvakinja v slalomu 2014 in štiri leta pozneje v veleslalomu, je zdaj prav v obeh disciplinah sklenila tekmo že po nekaj vratcih oz. količkih v uvodnem delu ... Med tistimi, ki nista končali tekme, sta bili tudi Meta Hrovat in Neja Dvornik.

Veselo pa je bilo v slovaškem taboru. Lastnica kristalnega globusa prejšnje sezone Vlhova je na kitajski veleslalomski premieri doživela razočaranje (14.), tudi včeraj ji po prvi progi ni dobro kazalo (8.), a s smučanjem iz svojih najlepših dni je priborila Slovaški prvo zlato na igrah in odmaknila tisto nočno moro, ker do včerajšnjega dne še ni imela vrhunskega olimpijskega dosežka. In zato je v cilju skupaj s trenerjem Maurom Pinijem, režiserjem dveh zlatih kolajn Tine Maze na OI 2014 v Sočiju, tako prešerno slavila.