EPILOG

Afera z dresi: skakalca Lindvik in Forfang obtožena kršitve etičnega kodeksa

Mogoče kazni: prepoved nastopanja v določenem obdobju, finančne ali razveljavitev rezultatov.
Fotografija: Marius Lindvik. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Odpri galerijo
Marius Lindvik. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

STA, S. U.
23.08.2025 ob 12:35
STA, S. U.
23.08.2025 ob 12:35

Poslušajte

Čas branja: 2:51 min.

Trije norveški uradniki v smučarskih skokih in dva športnika so bili obtoženi kršitev etičnega kodeksa Mednarodne smučarske zveze (Fis) in njenih pravil o preprečevanju manipulacij tekmovanj, je v preiskavi ugotovil neodvisni urad za etiko in skladnost v preiskavi po obtožbah o manipulaciji z opremo na svetovnem prvenstvu v Trondheimu.

V škandalu manipulacij norveških smučarskih skakalcev sta bila dva vrhunska športnika, Marius Lindvik in Andre Forfang, obsojena na trimesečno prepoved nastopanja. O tem sta se strinjala Fis in njen odbor za etiko. Športnika sta sankcije že sprejela, je navedla zveza. Oba sta se strinjala, da bi morala preiskati nožne prilagoditve in sprožiti vprašanja, vendar ju ne obtožujejo dejanskega poznavanja manipulacije.

Čas prepovedi tekmovanj, ki ta ga že prestala, se bo odštel od trimesečne prepovedi. Svetovni prvak Lindvik in ekipni olimpijski zmagovalec Forfang sta bila po škandalu na letošnjem svetovnem prvenstvu že približno tri tedne suspendirana. Poleg tega sta bili izrečeni globi v skupni višini 2000 švicarskih frankov, je dodala Fis.

Prvenstvo konec februarja in v začetku marca je zasenčil škandal, povezan s ponarejenimi oblekami. Anonimno posneti in objavljeni videoposnetki so prikazovali norveško ekipo, ki je ponarejala svoje tekmovalne obleke. Dodan je bil nezakonit šiv, namenjen večji stabilnosti v zraku.

Skoraj pol leta po aferi s prirejanjem dresov norveške reprezentance na domačem SP so znani ne le izsledki preiskave, ki jo je za Fis opravilo zunanje podjetje, ampak tudi naslednji postopki in sankcije za športnike. Sodba proti odgovornim trenerjem še ni znana. Norveška televizija TV2 je pred kratkim poročala, da se za glavnega trenerja Magnusa Breviga in dva pomočnika zahteva 18-mesečna prepoved.

V petih mesecih so zaslišali 38 prič in preučili 88 dokazov. Urad za skladnost (IECO) in oddelek za integriteto Fis sta se dogovorila, da bosta vložila obtožbe proti Breviku, Lobbnu in Liveltenu zaradi kršitev kodeksa etike pravil o preprečevanju manipulacije tekmovanj.

V skladu s postopkovnimi pravili IECO je bila odločitev o vložitvi obtožb proti Lindviku in Forfangu predložena svetu Fis, ki je glasoval za vložitev obtožb proti obema športnikoma zaradi kršitev in sta bila zato primera posredovana etičnemu odboru.

IECO in oddelek za integriteto sta se dogovorila, da ne bosta vložila obtožb proti nobenemu drugemu športniku ali članu Norveške smučarske zveze ali kateri koli drugi stranki, povezani s preiskavo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

smučarski skoki Norveška goljufija preiskava

Priporočamo

Ojoj, Arso prižgal alarme za točo: tu je možnost največja
Bralec opozoril na cestni kaos: bager neupravičeno blokiral promet, nadzornik pa na telefonu?!
23-letna članica SDS razkrila intimne podrobnosti nosečnosti, nato pa prosila za zasebnost
To so besede Klakočar Zupančičeve ob dnevu spomina na žrtve totalitarizmov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Ojoj, Arso prižgal alarme za točo: tu je možnost največja
Bralec opozoril na cestni kaos: bager neupravičeno blokiral promet, nadzornik pa na telefonu?!
23-letna članica SDS razkrila intimne podrobnosti nosečnosti, nato pa prosila za zasebnost
To so besede Klakočar Zupančičeve ob dnevu spomina na žrtve totalitarizmov

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.