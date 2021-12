Adžo bi srečal Bregija in Ljudko

Na prvi decembrski dan se bo v Španiji začelo 25. svetovno prvenstvo za rokometašice, na katerem bodo sedmič doslej in tretjič zapored nastopile Slovenke. Prva tekma jih čaka v petek proti Črni gori, danes bosta mundial odprli gostiteljica Španija in Argentina.

Kot so sklenili na kongresu Mednarodne rokometne zveze (IHF), se bo letos SP razširilo s 24 na 32 reprezentanc. Te se bodo merile v osmih skupinah, po tri se bodo uvrstile v drugi del, kjer bodo nastale štiri skupine s po šestimi ekipami, nakar se bodo s četrtino finala začeli izločilni boji. Skupaj bo 108 tekem.

Naslov najboljših iz Japonske bodo branile Nizozemke, ki na stavnicah niso glavne favoritinje. To so namreč Norvežanke, lanske evropske prvakinje na Danskem, ki imajo osem evropskih naslovov, še trikrat (1999, 2011, 2015) so stopile na rokometni Mt. Blanc in dvakrat na Olimp (2008, 2012). Njihove glavne tekmice naj bi bile olimpijske prvakinje iz Francije, ki so v finalu v Tokiu premagale Rusinje. Te je pred kratkim prevzela nekdanja zvezdnica Krima Mercatorja Ljudmila Bodnjeva, za katero bo to prvi trenerski izziv v karieri.

Poznavalci Rusinjam, rekorderkam s štirimi naslovi svetovnih prvakinj (še trikrat je bila najboljša Sovjetska zveza) ne pripisujejo veliko možnosti za uspeh. V vlogi selektorja bo še en znani obraz, Uroš Bregar, ki je letos prevzel Srbijo. Toda tudi on bo težko ustvaril odmeven rezultat, saj so reprezentanci v slovo pomahale mnoge izkušene igralke, tudi krimovke Andrea Lekić, Dragana Cvijić in Katarina Krpež Šlezak.

Priprave na domači euro

Prvenstvo bodo gostila štiri mesta, Torrevieja, Castellon, Lleida in Granollers, kjer bodo zaključni boji. Tam bodo vse tekme odigrale Slovenke. Najprej tri v skupini A, kjer so poleg Črnogork, rojakinj našega selektorja Dragana Adžića, še Francozinje in Angolke. Bežen pogled razkrije, da bodo dekleta pot naprej iskala proti Črnogorkam in Angolkam. Francozinje, za katere igrata tudi krimovki Allison Pineau in Océane Sercien Ugolin, so bržčas premočne, čeprav se lahko Slovenke pohvalijo, da so jih premagale na SP 2017 v Nemčiji, kjer so kasneje Francozinje šle do konca.

8. mesto je najboljši dosežek Slovenk na svetovnih prvenstvih iz Hrvaške 2003.

Če bi Slovenkam uspelo premagati vsaj eno reprezentanco in osvojiti tretje mesto, bi v Granollersu, katalonskem mestu 30 km severovzhodno od Barcelone, odigrale še tri tekme, bržčas proti Rusiji, Srbiji in Poljski, saj je Kamerun avtsajder skupine B. To pomeni, da bi Adžo ob igrišču stisnil roko staremu znancu Bregiju in Ljudki. Dodatne izkušnje bi bile zelo koristne za ekipo, ki želi svoj vrhunec doseči na domačem euru čez leto dni.