Adžić iz deklet izvabil prvinsko agresivnost

Dragan Adžić je pohvalil dekleta.

33

odstotkov islandskih strelov je končalo v slovenski mreži, Pandžićeva je ubranila 56 % žog (14/25).

Veliko rezerv

Po veliki zmagi v Celju so rokometaši Gorenja tudi v pokalu EHF pokazali dobro formo in si priigrali lepo izhodišče pred povratno polfinalno tekmo. V Atenah so proti AEK izgubili z 29:31 (14:16). Revanša bo v soboto v Rdeči dvorani. Če bodo ose Zorana Jovičića uspešne, se bodo v finalu pomerile s Famagusto ali Ystadom, prvo tekmo so dobili Ciprčani s 26:24. Za Gorenje so po pet golov dosegli Aleks Kavčič, Domen Tajnik in Ibrahim Haseljić. »Grki so hitra, močna in agresivna ekipa. Malo pokvarjena, če se lahko tako izrazim. Naredili smo preveč napak, če jih bomo odpravili, lahko doma nadomestimo ta dva gola,« je optimističen kapetan David Miklavčič.

Na neki čuden način sta se smoliinizkazali za blagoslov pod krinko za slovensko žensko rokometno reprezentanco. Ta je na prvi tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu za deset golov ugnala Islandijo (24:14) in si praktično zagotovila decembrski mundial v Španiji. Sredina revanša v deželi ognjenikov bi morala biti le formalnost za izbrano vrstoV odsotnosti najboljše strelke Grosove, ki si je rahlo poškodovala koleno na zadnji tekmi lige prvakinj, na kateri si je njen Brest zagotovil nastop na sklepnem turnirju, je na račun prišlain odlično opravila vlogo rezervne kapetanke. Še bolj se je izkazala, ki je na položaju organizatorice napada zamenjala na covid-19 pozitivno Zulićevo.Naturalizirana Liza je zabila devet golov, več kot tretjino za reprezentanco, ki je nastopila na zadnjih petih velikih tekmovanjih. Zdaj želi narediti korak naprej in mešati štrene najboljšim. »V obrambi, ki je bila ključ do uspeha, smo igrale vrhunsko. Eden pomembnih dejavnikov na poti do zmage je bila tudi energija. Ne le tistih igralk, ki so bile na terenu, pač pa tudi tistih na klopi in za njo,« je bila vesela Omoregiejeva, ki je imela strel 9:13.Še ena igralka je dobro izkoristila nesrečo kolegice,je stopila med vratnici, potem ko se je zgodaj poškodovala, in zbrala 14 obramb (56 %) ter v obup spravljala severnjakinje. Te so v vsakem polčasu zmogle vsega sedem golov.Adžić, ki je šele pred kratkim zamenjal, si boljšega starta v novi izziv ne bi mogel želeti. Prepričal se je, da imajo Slovenke v sebi, kar loči najboljše od povprečnih, namreč agresivnost v obrambi, s kakršno je popeljal svoje Črnogorke do treh kolajn, tudi evropskega naslova leta 2012. Dekleta so se zares žrtvovala druga za drugo in pomagale Amri, ki se je celo vpisala med strelke. »Naša ekipa se je odlično povezala v obrambi, ki je bila fenomenalna,« je kolegice v polju pohvalila Pandžićeva, ki je zaustavila tudi sedemmetrovko.Takšen pristop je pustil davek v napadu, zlastije potrebovala veliko časa, preden je naravnala strelske naprave in je imela zanjo skromen učinek 4:13.je za štiri gole porabila pet žog. Rezerv je ogromno, ne le v Grosovi in Zulićevi, kmalu se bo po porodniški pridružila najvišja igralka, ki si je tekmo ogledala v družbi Grosove, operacijo rame je uspešno prestala najobetavnejša slovenska rokometašica... Dobro spoznanje je, da sta se v ekipo bolje kot na lanskem EP vklopili Omoregiejeva in Lazovićeva, ki ju poraz CSM Bukarešte v četrtfinalu lige prvakinj ni potrl.Po petih letih in pol dela z Bregarjem je bilo vidno, da se igralke zares želijo dokazati novemu šefu Adžiću, ta bo pravo gradnjo začel šele po uvrstitvi na SP. V Španiji je že mogoče pričakovati močno Slovenijo, še bolj na domačem evropskem prvenstvu prihodnje leto. »Smo na pravi poti. To vem že od trenutka, ko smo se dogovorili za sodelovanje,« je bil več kot zadovoljen Adžo.