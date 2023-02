Adrian raje, kot da ima denar, igra

Nogometaši Tabora so spomladanski del prvenstva odprli s senzacionalno in najvišjo zmago kroga (4:0) v Domžalah. Najbolj so zatresli kolena tekmecem v bitki za obstanek, Goričanom in Radomljanom. Eden od junakov tretje zmage Kraševcev je bil 20-letni Adrian Zeljković.

»Izpeljali smo odlično tekmo. Bili smo kompaktni, branili smo se dobro in izkoristili priložnosti. A v tej tekmi so imeli domači slab dan, mi dobrega. Moramo biti realni in skromni, naš cilj je obstanek v ligi. Kaj nam bo takšna drža prinesla, bomo videli,« še ni odpiral šampanjca Savinjčan, ki je v 68. minuti in v svoji 29. tekmi v 1. SNL dosegel prvi gol. Prve minute v članski konkurenci je dočakal že 3. novembra leta 2020 v Novi Gorici v dresu Olimpije. Zdi se, da je 192 cm visoki zadnji zvezni igralec in reprezentant selekcije do 21 let obšel naravno razvojno pot, saj naj bi igral za Celje.

Adrian Zeljković je prve prvoligaške minute igral v dresu Olimpije. FOTO: Nik Orel/NK Tabor Sežana

»Ko sem se prvič pridružil članskemu moštvu na poletnih pripravah, sem iz osebnih razlogov odšel k Olimpiji. Takratni trener mladinskega moštva Goran Stanković me je prvi poklical. Pri Olimpiji mi je prvoligaške minute prvi namenil Dino Skender, a ko smo se dogovarjali za nadaljevanje pri zeleno-belih, sem skupaj z zastopnikom presodil, da je za moj razvoj najboljše, če odidem. Želel sem igrati, če bi želel imeti več denarja, bi ostal pri Olimpiji,« je pojasnil svoj presenetljiv odhod. Presenetil je s selitvijo v Sežano.

Elma je prva in edina

»Izbral sem pravilno. Nekaj mesecev sem izpustil zaradi poškodbe hrbta. A dobil sem, kar sem želel. Zaupanje trenerja Dušana Kosića in igralne minute. Napredoval sem, ker je vsaka tekmovalna in odločilna. Zato moraš biti zrel, resen, odgovoren, discipliniran,« se zaveda, da igralsko zori hitreje kot marsikateri vrstnik v boljšem klubu. Žalčan je bil sezono tudi pri vijoličnih v Mariboru, a se je vrnil v Celje, k Šampionu.

»Trener Bojan Arčan me je takoj povabil, ko je izvedel, da sem odšel iz Maribora in sem bil še brez kluba. Na moji športni poti mi vselej pomaga še Dejan Naprudnik,« je Adrian izpostavil zelo pomembna moža v svoji karieri, ki je šele na začetku, a v zamahu. »Biti profesionalni nogometaš je bila moja življenjska izbira. Končal sem srednjo zdravstveno šolo, a razmišljam le o nogometu in živim zanj. In za srčno izbranko Elmo, mojo prvo in edino ljubezen,« je bil iskren fant, ki bi, tako kot tri leta starejši in dva ali tri centimetre višji brat Aleksandar, prav tako član Tabora, moral biti košarkar.

29 tekem in 1766 minut je Adrian Zeljković že zbral v 1. SNL.

»Če bi izbral po tem, kateri šport je najbolj pri srcu očetu Tomislavu,« je razkril Adrian, ki ima igralskega vzornika v asu Barcelone Sergiu Busquetsu.