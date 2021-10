ACH Volley vedno favorit, a dokaz daje igrišče

Čudenje nad praznimi tribunami Odbojkarji ACH Volleyja so dobili prvi letošnji derbi s Calcitom Volleyjem. V dvorani Tivoli so v 2. krogu državnega prvenstva pokalne prvake premagali s 3:1 (-20, 19, 19, 22) in jim tako zadali drugi poraz v sezoni, Kamničani so namreč izgubili tudi derbi prvega kroga proti prvakom iz Maribora. Pri domači ekipi je bil najbolj razpoložen Nikola Gjorgiev, dosegel je 19 točk, 17, od tega tri neposredno s servisom, jih je zbral Alen Šket. Pri Calcitu je 19 oziroma 17 točk uspelo Mihi Bregarju in Martinu Kosmini. »Čudim se, da v Sloveniji po treh osvojenih srebrnih kolajnah v šestih letih na tribunah ni več gledalcev, ker se resnično igra zelo dobra odbojka,« je po tekmi menil trener ACH Volleyja Mladen Kašić.

Tudije tako kot slovenska odbojkarska reprezentanca na nedavnem evropskem prvenstvu v svojo zakladnico trofej položil še tretje srebrno odličje. Na domačem prizorišču je v zadnji sezoni z Merkurjem Mariborom vpisal naslov državnega prvaka, v novi brani barve ACH Volleyja.»Občutki se niso kaj preveč spremenili, še vedno obžalujemo zapravljeno priložnost. Res smo bili blizu, še vedno smo razočarani. Že to, da smo bili drugič zapored v finalu in ponovno izgubili, zagotovo ni prijetno dejstvo. Moramo se vrniti močnejši in na naslednjem EP pokazati, da si zaslužimo to prvo mesto.«»Super, predvsem smo dobro delali ta drugi del sezone, ko sem bil tam. Zastavili smo si cilj, da želimo igrati v finalu prvenstva in poskušamo osvojiti naslov prvaka. Vedeli smo, da bo resnično težko premagati ACH VoIlley, saj je igral zelo dobro. Morebiti nam je tisti desetdnevni premor po drugi finalni tekmi, ko je ACH že vodil z 2:0 v zmagah, šel na roko. Sami smo se pobrali, ljubljanski igralci so padli, potek smo spreobrnili in zasluženo osvojili naslov.«»Prinesel sem mirnost v ekipo, ti mladi igralci so bili željni dokazovanja, zmag, vso sezono so garali. Morebiti so v nekaterih trenutkih, takrat ko je bilo najmanj treba, izgubili glave. Takrat sem jih malce umiril, da niso z glavami odtavali s tekme, na koncu se je to pokazalo kot zmagovita kombinacija.«»Bil je motor naše ekipe, brez njega ne bi bili v finalu DP in ne bi niti zmagali. Vlekel nas je vso sezono. Pri 19 letih je gromozanski talent, ima še veliko prostora za napredek, zdaj v italijanski Veroni mora še naprej dobro delati. Že zdaj je zelo zelo dober igralec, boljši od marsikaterega, ki že vrsto let igra na visoki ravni. Če bo priden, bo zelo visoko. Sicer je tudi letošnja mariborska ekipa odlično zastavljena, vodstvo kluba je našlo odlične zamenjave na sprejemalskem mestu in tudi letos se bo bojevala za naslov prvaka.«»Ni kakšnega posebnega razloga, želel sem nekaj več. Želja je bila tudi, da se vrnem v Ljubljano, da tukaj osvojim nov naslov prvaka, svoj šesti s tem klubom, skupaj z mariborskim sedmi.«»Težko je zdaj kar koli reči, več bo znanega po polovici prvenstva. Menim, da je favorit vedno ACH Volley, a to je treba dokazati na igrišču.«»Bila je zelo težka tekma, čeprav se to po izidu niti ne vidi. Kamničani so prvi niz odlično odigrali, sami precej slabo. V nadaljevanju smo začeli bolje servirati, napadati in se braniti, temu je sledil padec Calcita.«»Imamo odlične tuje igralce, ekipo, je pa še veliko prostora za napredek, saj še nismo uigrani. Vsa ekipa je skupaj komaj 14 dni, verjamem, da bo iz tekme v tekmo le bolje.«