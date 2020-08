700 milijonov, 250 ali brez odškodnine?

Odkar je Lionel Messi zahteval predčasno prekinitev pogodbe z Barcelono, mu ljubitelji nogometa po vsem svetu »iščejo« novega delodajalca, čeprav kandidatov zaradi finančnih postavk prestopa ni veliko. Zaradi prijateljstva s Pepom Guardiolo in Sergiem Agüerom ga povezujejo predvsem z Manchester Cityjem, Neymar in Angel Di Maria pa ga vabita k PSG. Navijači katalonskega velikana medtem upajo, da gre le za neprijetne sanje in da bo 33-letni argentinski virtuoz ostal na stadionu Camp Nou, ki je že dve desetletji njegov dom.



Dogodki zadnjih dni vendarle ne obetajo pobotanja. Barçin predsednik Josep Maria Bartomeu je zavrnil Messijevo vabilo na sestanek, na katerem bi se dogovorili za korektno ločitev, in vztraja, da ima eden od najboljših nogometašev vseh časov le dve možnosti: ali bo odslužil še eno leto pogodbe ali bo plačal rekordno odkupno klavzulo. Ob podpisu dogovora so se dogovorili za 700 milijonov evrov, po zadnjih informacijah pa bi se lahko Bartomeu zadovoljil že z 250 milijoni. Velezvezdnik vidi vse skupaj drugače in se včeraj ni udeležil obveznega testiranja na koronavirus pred današnjim začetkom priprav Barcelone.



Dobri poznavalci razmer celo zagotavljajo, da se je za odhod odločil že junija, saj je imel polno glavo zdrah in praznih obljub nadrejenih, zgrešenih kadrovskih potez in eksperimentov s trenerji. Po polomu z Bayernom (2:8) v četrtfinalu lige prvakov in prihodu novega stratega Ronalda Koemana, ki je napovedal temeljito pomladitev moštva in ne računa več na njegovega dobrega prijatelja Luisa Suareza ter na Sergia Busquetsa, Artura Vidala, Ivana Rakitića in Samuela Umtitija, pa sploh ne vidi več motiva za nov začetek v Kataloniji. V naslednjih tednih in bržkone tudi mesecih bodo očitno imeli glavno vlogo odvetniki, civilni razsodniki in organi svetovne zveze Fife.



Messi namreč pri Barceloni ni le zaslužil vrtoglavih vsot – v minuli sezoni 62 milijonov evrov s klubskimi plačami in dodatki ter 27 milijonov z osebnimi pokrovitelji –, nekaj posebnega je tudi njegova pogodba, ki jo je podaljšal 25. novembra 2017 in naj ne bi samodejno potekla šele junija 2021. Podobno kot pred njim Carles Puyol, Andres Iniesta in Xavi Hernandez je dobil možnost, da po 32. letu starosti razglasi enostransko prekinitev sodelovanja. In prav to določilo bo kamen spotike pri pravdanju.

Je 10 junij veljaven rok?

Po zagotovilih vodilnih mož Barcelone bi lahko Messi izkoristil svojo pogodbeno pravico do 10. junija. Madridski viri informiranja, ki so po tradiciji bliže Realu, pa poudarjajo, da lahko to stori najpozneje 20 dni pred koncem nogometne sezone v Španiji. Do letošnjega izbruha koronavirusa bi šlo za isti rok, saj bi morali sezono končati 30. junija, naslednji dan pa bi se začelo prestopno obdobje.



V novih razmerah, v katerih so se tekmovanja krepko zavlekla in so morali nogometaši po sklepu Fife dlje časa ostati na voljo svojim delodajalcem, pa bi morali obveljati drugi datumi. Messi je uradno naznanil, da želi oditi, po finalu lige prvakov pred dobrim tednom, njegovi odvetniki pa so prepričani, da je imel na voljo še obilo časa. Pravno-formalno namreč nogometna sezona v Španiji še vedno traja, saj morata Real Sociedad in Athletic Bilbao odigrati finale kraljevega pokala. Datum tekme še ni znan, saj španska zveza čaka na morebitne prijaznejše razmere, ki bi omogočile prisotnost gledalcev ob zgodovinskem soočenju dveh baskovskih moštev.



Kaj si o Messijevem slovesu mislijo privrženci Barcelone, pa pričajo vsakodnevni protesti pred štadionom Camp Nou in v središču mesta. Lionel Messi je obogatel pri Barceloni, toda ogromno je zaslužil tudi klub, ki bi ob njegovem odhodu čutil hude posledice zaradi zmanjšanega zanimanja sponzorjev in vpliva na prodajo milijonov vstopnic, dresov in spominkov. Argentinec je Adidasov maneken, a Barça ima do leta 2026 pogodbo z Nikom, ki ji letno navrže med 105 in 155 milijoni evrov, odvisno od uspehov. Že prihodnje leto pa bo potekel dogovor z Rakutenom (za 55 milijonov evrov na sezono in 6,5 milijona premij) in Bekom (za 19 milijonov). Nogometni klub je ustvaril 19.500 delovnih mest in 1,5 odstotka BDP mesta Barcelona.