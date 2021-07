50 točk za konec 50-letne agonije

Ko je Giannis Antetokounmpo 15. decembra lani za 228 milijonov dolarjev podpisal novo petletno pogodbo z moštvom Milwaukee Bucks in prekosil rekord košarkarske lige NBA, je pojasnil, da ima nedokončano nalogo. V mislih je imel seveda pohod do šampionske lovorike, na katero je klub čakal od leta 1971, ni pa si mislil, da se mu bo želja uresničila že sedem mesecev pozneje.



V odločilnem dvoboju je s soigralci sicer zaostajal za Phoenixom z 0:2 v zmagah, a s štirimi zaporednimi uspehi, nazadnje s 105:98, ubil več muh na en mah. Za imeniten konec zgodbe je osvojil tudi naslov najboljšega igralca finala.



»Lani preprosto nisem mogel oditi. K Milwaukeeju sem prišel leta 2013 kot 15. izbranec nabora NBA, ko nisem vedel, kdaj bom dočakal naslednji obrok. Mama je prodajala razno kramo na ulici, da je nekako nahranila družino. Osem let pozneje sem na vrhu sveta, zato se počutim blaženega. Nihče mi ni ničesar podaril, saj sem začel poklicno kariero na koncu moštvene klopi, nato sem začel dobivati priložnosti zgolj za obrambne naloge, nekaj časa sem bil pri 211 cm višine celo organizator igre. Toda hkrati sem vedel, da v klubu verjamejo vame,« je zaupal Giannis Antetokounmpo, ki je po nizu individualnih priznanj – naslovih za najboljšega košarkarja lige NBA v letih 2019 in 2020, prvega obrambnega moža leta 2020 in letošnji lovoriki za junaka tekme All-Star – dočakal še najbolj čislano kombinacijo.

Obratna pot

Na šesti tekmi s Phoenixom je 26-letni Grk, srednji od petih sinov migrantov iz Nigerije, dosegel kar 50 točk, dve manj od svojega osebnega rekorda v ligi NBA, dodal 14 skokov in končal 50-letno agonijo Milwaukeeja, ki je pred tem proslavil naslov prvaka zgolj v tretji sezoni svojega obstoja. Leta 1971 so jeleni klonili le na dveh od 14 tekem končnice s San Franciscom, LA Lakers in Baltimorom, takratna junaka podviga Oscar Robertson in Kareem Abdul-Jabbar pa sta danes stara 82 oziroma 74 let in sodita med največja imena košarkarskega hrama slavnih.



V njem se bo nekoč našlo mesto tudi za Antetokounmpa, ki je začel igrati košarko, da bi pomagal družini prebroditi hude čase, v letošnjem finalu elitnega prvenstva pa igral z imenitnim povprečjem 35,2 točke, 13,2 skoka, 5 asistenc in 1,8 blokade. In to le tri tedne po poškodbi kolena, ob kateri je sprva kazalo, da ga čaka leto dni prisilnega počitka. Po naglem okrevanju je le dokončal nalogo, čeprav je Milwaukee ubral drugačno pot kot v prejšnjih dveh sezonah, ko je bil najuspešnejši v rednem delu prvenstva, a v izločilnih bojih ni bil kos izzivu. Letos je bil 3. nosilec končnice vzhodne konference in 7. med vsemi moštvi, a je po vrsti izločil Miami (4:0) z Goranom Dragićem, Brooklyn (4:3) po zaostanku z 0:2, Atlanto (4:2) in slednjič še Phoenix.

