Naši sosedje zmagovito začeli prvenstvo

Reprezentanci Italije in Turčije sta v Rimu odigrali uvodno tekmo 16. nogometnega evropskega prvenstva. V obračunu skupine A so Italijani zmagali s 3:0 (0:0). Zadetke so dosegli, ki je zatresel lastno mrežo,inPred obračunom Turčije in Italije so slavnostno odprli prvenstvo s pozdravnima nagovoroma nekdanjih italijanskih reprezentantovin, s plesnimi vložki, prav tako pa tudi z glasbenima točkamaz znano arijo iz Puccinijeve opere Turnadot Nessun dorma in predstavitvijo pesmi prvenstva We are the peopleter članov skupine U2, pevcain kitaristaV soboto bo v isti skupini v Bakuju ob 15. uri Wales igral proti Švici, sicer pa bosta na sporedu še dvoboja skupine B, in sicer ob 18.00 v Koebenhavnu Danska - Finska, ob 21.00 pa v Sankt Peterburgu Belgija - Rusija.