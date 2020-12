Na vrhu stari znanci

Prava drama

Beli na potezi

So - Dubov, Airthings Masters (internet) 2020. Kako je ameriški velemojster hitro in učinkovito zaključil svoj napad?



REŠITEV:

1.Dc8! Txe8 2.Dxe8+ Kh7 3.Lxf6! 1:0 Na jemanje 3 … Dxf6 namreč sledi 4.Dg8 mat.

Drugi turnir druge sezone elitne spletne serije najboljših šahistov z nazivom Airthings Masters vstopa v zaključno fazo. Enajst krogov prvega dela, v katerem so se udeleženci pomerili vsak z vsakim, je dalo osem četrtfinalistov, med katerimi bomo po izločilnih bojih v prvih dneh novega leta dobili zmagovalca.Uvodni del je bil po pričakovanjih izjemno izenačen, kar potrjuje tudi dejstvo, da je razlika med prvim in dvanajstim mestom znašala zgolj dve točki. Presenetljivo (ali morda tudi ne) je, da je kar sedmim igralcem od osmih iz prvega turnirja spet uspel preboj v četrtfinale. Prvi trije so zbrali enako število točk, med njimi pa so svetovni prvak, zmagovalec prvega turnirja druge sezone, Američanin njegov rojak, prav tako eden od najuspešnejših na letošnjih spletnih tekmovanjih. Prva dva sta ostala neporažena, eno od svojih dveh zmag pa je Carlsen dosegel prav proti Nakamuri, ki je nato ujel stik z vrhom s tremi zmagami, kar mu je uspelo kot edinemu v rednem delu. Ob veliki izenačenosti je bilo v igri za četrtfinalne vstopnice tudi precej taktiziranja, v prvi vrsti tistih, ki so že bili v ugodnih položajih.Kljub temu smo bili v zaključku priča pravi drami, iz katere sta kot glavna osmoljenca izšla Rusin Nizozemec. Prvi je imel celo točko naskoka pred Francozom, bele figure v medsebojni partiji zadnjega kroga, najprej dobljeno pozicijo, nato dolgo povsem enake možnosti za remi, a je na koncu doživel poraz in s svojo edino zmago se je Francoz skozi šivankino uho prebil v nadaljevanje. Giri pa je s črnimi figurami preveč odločno igral na zmago in doživel poraz proti Nakamuri, izkazalo pa se je, da bi mu tudi remi zadostoval za napredovanje. Osmo mesto je po dodatnih kriterijih osvojil Rus, ki je v primerjavi s prvim turnirjem edino novo ime med četrtfinalisti.Za nagrado se bo Dubov v četrtfinalu, ki bo gotovo pritegnil veliko pozornosti, pomeril s Carlsenom. Rus slovi po atraktivni igri in inovativnih otvoritvenih zamislih, že nekaj časa pa s svetovnim prvakom sodeluje kot njegov sekundant. V rednem delu je zmaga pripadla Carlsenu, v preteklosti pa je Rus že nekajkrat prišel do ugodnih rezultatov v medsebojnih obračunih. Drugi četrtfinalni pari so Nakamura – Aronjan, Nepomnjašči – Radžabov in So – Vachier Lagrave.