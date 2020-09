Maribor odpira, Olimpija zapira

Evrope ni več

Izida 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo – Mura : PSV 1:5 (Nino Kouter 21.; Donyell Malen 17., 65., Mauro Junior 28, Cody Gakpo 54., 90.), Ararat : Celje 1:0 (Sergij Vakulenko 111.).

Prva liga Telekom Slovenije

Mura 4 3 1 0 6:0 10

Maribor 4 2 2 0 10:4 8

Domžale 4 2 1 1 7:5 7

Bravo 4 2 1 1 7:6 7

Tabor 4 2 0 2 5:7 6

Koper 4 1 2 1 5:4 5

Olimpija 3 0 2 1 1:2 2

Celje 4 0 2 2 3:6 2

Aluminij 4 1 1 2 2:6 2

Gorica 3 0 0 3 3:9 0

Težko se bo sprijazniti, toda evropska konkurenca je premočna, zato slovenske nogometne klube čaka predvsem tlaka na domačih igriščih. Na njih bodo ta konec tedna tekme 5. kroga: prva bo danes v Sežani, kamor se bo v vlogi trenerja Maribora vrnil. Zvečer bo še tekma v Novi Gorici, jutri pa v Celju, Kopru in zadnja v Ljubljani, kjer bo Olimpija v derbiju Ljubljanske kotline lovila prvo zmago.Dva huda poloma so v minuli sezoni doživeli vijolični v Sežani in tudi zaradi tega ostali brez naslova. Enega jim je prizadejal Camoranesi, ki se na mariborskem trenerskem stolčku že ponaša kot profesionalec. Malo mu je mar, kdo je kdo in od kod prihaja, zanj šteje le zmaga na igrišču. Zlepa ali zgrda, vseeno je, in takšen pristop bo jeseni očitno zaščitni znak Camoranesijevih vijoličnih bojevnikov in ne mojstrov.Novi trenerje videl solidno Gorico v porazu proti Muri, zdaj pa bo moral skovati načrt za prvo zmago. Točka ne bo pomenila prav veliko v konkurenci, v kateri ima Gorica na začetku sezone daleč najbolj drugoligaško podobo. Časa za preobrazbo ni veliko, že v sredo bo v Stožicah gostovala v preloženi tekmi 1. kroga.Ogrevanje v Evropi je bila dobrodošla izkušnja za domače bojišče, nastope v kvalifikacijah za ligo prvakov in evropsko ligo je sklenil celjski trener. Ampak prvak si ne sme privoščiti predolgega šampionskega spanca. Bravo je sredi tedna prejel pokalno zaušnico, zato se Celje lahko pripravi za nabrušenega nasprotnika. Kar pa zanj ni najbolj ugodno.Da, Koper bo trd oreh, četudi ne bo ravno všečen ali prepričljiv. Če mu bo šlo še kaj na roke, kot bi mu lahko šel Murin naporen ritem, bo nevaren tudi za kandidate za vrh lestvice. To je tekma, ki bo odkrila, ali stain Mura res nared za šampionski boj s srečnim koncem. Kaže naliti tudi nekaj čistega vina, ko gre za ocene všečnosti proti slovitemu PSV. Igrali so skoraj proti mladinskemu moštvu, ki pa je ali pa bi moralo odpreti oči vsem slovenskim selektorjem: odloča hitrost.Zdaj je že jasno, športni direktor Olimpijein trenernimata čarobne paličice. Olimpijo lahko dvignejo le igralci, ki jim za rezultatski vzpon manjka tudi ščepec sreče. Proti lokalnim tekmecem, ki v Stožicah radi gostujejo, je bodo potrebovali zelo veliko. Dobra stvar za zeleno-beli tabor je, da oster ritem med nepripravljenimi igralci ni pustil večjih zdravstvenih težav. Pet dni za osvežitev in krepitev duha pa tudi pomeni dodano vrednost.