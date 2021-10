Kek pozna recept za novo rusko pokoritev

Dolga pot

Matjaž Kek spoštuje dosežke novega selektorja Rusije Valerija Karpina. FOTO: Jure Eržen

S Portugalcem še brez zmage Pod mariborsko Kalvarijo bo delil pravico portugalski nogometni sodnik Artur Dias (42), član Fifine skupine sodnikov od leta 2010. Pod njegovo piščalko Slovenci ne poznajo zmage. Julija leta 2011 je NK Maribor izgubil tekmo 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Hajfi (1:2), potem ko je Dias že v 8. minuti dosodil najstrožjo kazen za Izraelce. Tudi izkušnja Slovenije iz Litve je zanimiva: pred petimi leti je četa selektorja Srečka Katanca gostovala v Vilniusu in iztržila točko (2:2), toda do nje se je dokopala šele z goloma Reneja Krhina in Boštjana Cesarja po zaostanku z 0:2, slednji je zabil gol v 93. minuti tekme. Rusi poznajo z Diasom domači poraz z Belgijo (1:4) in zmago v Turčiji z 2:1.

Smolov namesto Dzjube Tudi ruski selektor Karpin ima veliko izzivov pri izbiri začetne enajsterice, ki jo je – v primerjavi z marcem – dodobra spremenil. V njej ne bo Artjoma Dzjube, ki je bil adut prejšnjega selektorja Stanislava Čerčesova. Morebitni začetni enajsterici, Slovenija (4-2-3-1): Oblak; Balkovec, Mevlja, Bijol, Stojanović; Kurtić, Gnezda Čerin; Verbič, Lovrić, Iličić; Šporar; selektor: Matjaž Kek (60); Rusija (4-3-3): Safonov; Terehov, Džikija, Divejev, Sutormin; Zaharjan, Barinov, Kuzjajev; Jerohin, Smolov, Mirančuk; selektor: Valerij Karpin (52); sodnik Artur Dias (Portugalska); drevi: Hrvaška – Slovaška, Ciper – Malta; vrstni red: Hrvaška in Rusija po 16, Slovenija 10, Slovaška 9, Malta in Ciper po 4.

Drevišnji nogometni spektakel pod mariborsko Kalvarijo (20.45) je izjemno pomemben tako za Slovenijo kot Rusijo. Slednja se bori za vrh skupine G s Hrvaško, gostitelji imajo svoj načrt, po katerem bi še vedno ostali v igri za drugo mesto in preboj v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju. Primerjava z zgodovinskim večerom izpred dvanajstih let je na videz nemogoča, toda kljub temu dobrodošla. Danes zvečer na igrišču ne bo tako veliko kot epskega 18. novembra 2009, ko si je Slovenija zadnjič zagotovila nastop na velikem tekmovanju. Toda kljub temu je možno povleči vsaj tanko vzporednico med položajem tedanje reprezentance, ki jo je vodil selektor, in današnjo izbrano vrsto Slovenije, ki jo vodi isti nogometni strokovnjak. Slovenija je bila namreč v tedanji prvi tekmi dodatnih kvalifikacij v Moskvi na kolenih in najtesnejši poraz z 1:2 je bil v resnici enak veliki zmagi. Rusi so nadigrali Kekovo četo in malokdo je verjel v poznejšo zmago šampionov, kot je fante s terase Ljudskega vrta poimenoval tedanji predsednik države. Podobno je dvanajst let po uvrstitvi v Južno Afriko: le redki verjamejo v uspešen rezultatski zasuk Kekove ekipe, ki na lestvici skupine H kotira šest točk za Hrvaško in Rusijo. Parametri slovenskega položaja so znani: v dodatne kvalifikacije vodi drugo mesto, v primeru enakega števila točk med dvema ali več reprezentancami bo odločala skupna razlika v golih. Slovenci kljub visoki zmagi na Malti nimajo obetavnega izhodišča (8:7; plus 1), Rusom kaže bolje (11:4; plus 7). Zakaj je to pomembno? Če bi drevi pod Kalvarijo videli nov padec Rusije in podoben scenarij tudi 14. novembra v Splitu, bi bili lahko Slovenija in Rusija na lestvici izenačeni in bi odločala o drugem mestu prav skupna razlika v golih.Dotlej je resda še dolga pot. Kakršna koli nocojšnja zmaga Slovenije bi blagodejno vplivala še na veliko več kot na položaj Kekovih fantov na lestvici. »Zavedamo se, kako zahtevna tekma nas čaka, zavedamo se kakovosti Rusije, toda mi gojimo svoje želje, saj vemo, kaj nam prinaša tekma. Upam, da smo na Malti prepričali čim več naših navijačev, da nas bodo drevi podprli in nam pomagali do dobrega rezultata,« je pozval štajerske rojake v Ljudski vrt selektor Kek. Blesteča predstava Slovencev na jugu Evropske unije je zahtevala svoj davek, nekateri fantje so že načeti, morda za nastop ne bosta kandidiralain. Kek resda ne slovi po pogostem menjavanju zmagovitega kadra, zato večjih sprememb v začetni enajsterici Slovenije ne smemo pričakovati. Kako torej nad Rusijo, ki jo je strahovito uspešno preporodil novi selektor? »Rusija že štiri tekme ni prejela gola (Hrvaška, Ciper, Malta, Slovaška, op. a.), z novim selektorjem je neporažena, to pove dovolj o tem, kako kakovosten tekmec nas bo dočakal v Ljudskem vrtu. Zmago Rusije nad Slovaško v Kazanu sem videl s svojimi očmi, vem, kako kreniti nad Rusijo, toda ne morem vam razkrivati taktike, ki jo bomo izbrali,« je pojasnil Kek, ki sinoči ekipe ni odpeljal na glavni stadion – tudi zaradi slabega vremena –, pač pa na pomožno igrišče Ljudskega vrta.