Južnoameričana sumljiva, Čeh še vedno tretji

Kraljica športov se je prebudila, ob Sloveniji, ki je zagnala niz atletskih mitingov, tudi drugod po Evropi iz manjših zadev rastejo večje, in še bolj se bodo razrasle. Tako se je konec tedna teklo, skakalo in metalo tudi v Trstu, udarna slovenska atleta na 400 m Luka Janežič in Anita Horvat sta v svoji disciplini osvojila drugo in prvo mesto. Vodičan je sicer tekel le za sekundo in štiri stotinke nad svojim državnim rekordom (44,84), s 45,88 je zaostal za Italijanom Edoardom Scottijem (45,85). »Vedel sem, da sem dobro pripravljen, a sem v uvodnem delu sezone imel težave s poškodbami. Tako da si tudi na nedavnem državnem prvenstvu še nisem upal teči na vso moč. V Trstu nisem imel najboljše proge, bil sem na sedmi in sem v prvih 250 m tekel sam. V tem obdobju nisem vedel, kje je konkurenca. To je bila šele moja druga tekma na 400 m v sezoni, kot je bilo sicer tudi načrtovano. Smo na pravi poti, 5. avgusta me čaka naslednji miting na Finskem,« je razčlenil Luka Janežič. Anita Horvat je zmagala z 52,98 sekunde in za dobro sekundo in pol zaostala za svojim dve leti starim državnim rekordom (51,22). »Tekma je bila zelo luštna. Že ko sem videla startno listo, sem vedela, da bo tek dober, dobila sem namreč notranjo progo. Tako sem lahko sledila tekmicam, držala sem se jih do ciljne ravnine in nato pospešila za zmago. Na DP v Celju sem bila na zunanji progi in sem tekla povsem sama. Tu pa sem bila za tekmicami in tudi vreme je bilo bolj ugodno. Z izidom sem zadovoljna, a lahko tečem še bolje, zame se je sezona z mednarodno konkurenco šele začela,« je menila Horvatova. Na startu ni bilo južnoafriškega zvezdnika Wayda van Niekerka. Svetovni rekorder v teku na 400 m, olimpijski in dvakratni svetovni prvak, se je po več kot dveh letih zaradi težav s poškodbami pred časom vrnil na tekmovanja, v Trstu je bil med prijavljenimi, a ni tekel, pozitiven naj bi bil na novi koronavirus. Kolumbijec pod drobnogledom V svetovni atletiki še vedno odmeva vest, da je mednarodna zveza Rusiji dala rok do 15. avgusta, da plača večmilijonsko kazen. Ob tem se pričakuje tudi pospešen boj proti dopingu. Če odgovorni v Rusiji ne bodo plačali 4,25 milijona evrov in 1,1 milijona dodatka kazni za procesne stroške do sredine avgusta, grozi vsem ruskim atletom in atletinjam prepoved udeležbe na velikih tekmovanjih, ruski atletski zvezi pa izključitev iz mednarodne. Krovna atletska zveza je Rusko federacijo zaradi številnih dopinških škandalov in državno podprtega dopinga suspendirala že leta 2015, na mednarodnih tekmovanjih lahko Rusi nastopajo le kot posamezniki pod nevtralno zastavo. Ruski minister za šport Oleg Maticin je sicer zagotovil, da bodo pravočasno plačali kazen. Mednarodna mitinška atletika se bo torej še bolj razplamtela, slovenski atleti in atletinje pa po izidih odlično kotirajo na mednarodnih lestvicah. Seveda je biser sezone metalec diska Kristjan Čeh. Z državnim rekordom 68,75 je še vedno na tretjem mestu na svetu, južnoameriški rekord in vodilni rezultat na zemeljski obli Kolumbijca Mauricia Ortege (70,29 m) z mitinga 22. julija na Portugalskem namreč še ni uraden, mora dobiti še nacionalno potrditev, tudi zaradi dopinške kontrole. Prav tako met 69,60 Ekvadorca Juana Caiceda, ta naj bi osebni rekord izboljšal za kar več kot šest metrov! Maruša Mišmaš je s 5:56,28, kar je drugi čas v zgodovini, še vedno vodilna na svetu na 2000 m zapreke, na 3000 m je z državnim rekordom 8:46,44 šesta. Tina Šutej je v skoku s palico zdaj na tretjem mestu, slovenski rekord 475 cm, nekaj časa je bila z njim vodilna, je postavila na atletskem pokalu Slovenije v Ljubljani 5. julija. Vodi Američanka Katie Nageotte (483), Švedinja Michaela Meijer je 1. avgusta prav tako preletela 4,83 m visoko postavljeno letvico. Neja Filipič je s 14,22 metra v troskoku ob regularnem vetru na petem mestu, pred njo so dve Kubanki, Bolgarka in Finka Kristiina Mäkelä, ta je na četrtem mestu 14,30 m doskočila 21. julija. Dvajsetletna Lia Apostolovski je s preskočenimi 192 cm v skoku v višino na šestem mestu. Vodilna Ukrajinka Julija Levčenko ima izid točno dva metra, Avstralka Eleanor Patterson centimeter manj, njena rojakinja Nicola McDermott je na tretjem mestu (196 cm).