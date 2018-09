VIDEO: Strašen trenutek, ko je gasilec obležal v bolečinah

SPLIT – Včerajšnji nogometni derbi med Hajdukom in Dinamom na splitskem Poljudu je zaznamoval incident, v katerem je bil ranjen gasilec . V 62. minuti tekme so zagorele številne bakle, ena izmed petard pa je poškodovala gasilca, ki jo je pobral, ker je mislil, da ni eksplodirala. Ko jo je vzel v roke, jo je razneslo, gasilec pa je v bolečinah padel na tla.Prepeljali so ga v splitsko bolnišnico, kjer se je izkazalo, da le ni ostal brez prsta, kot je sprva kazalo. Mu je pa eksplozija poleg prsta desne roke poškodovala tudi sluh, poročajo hrvaški mediji, ki so prišli tudi do prve izjave poškodovanega gasilca: »Videl sem jo, kako leži na tleh. Gledal sem jo nekaj sekund in si mislil, da se ni aktivirala, da jo bom pobral in vrgel v koš. Vzel sem jo v roke, naredil nekaj korakov, tedaj pa je eksplodirala. Odtlej se nič več ne spomnim. Bil sem tako zmeden, da sem pol poti do bolnišnice imel na sebi čelado in spuščen vizir.«Hrvaški mediji še navajajo, da je gasilec star malo več kot 20 let in velik navijač Hajduka. Njegovi kolegi so po incidentu seveda jezni in pravijo, da pirotehnika nikakor ne spada na nogometne stadione.