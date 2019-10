Ema Kozin meri na Claresso Shields

LJUBLJANA – Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin je po nedeljski zmagi nad Švedinjo Mario Lindberg na vprašanje, katera je njena naslednja tarča, kot iz topa izstrelila: »Claressa Shields! Ne vem, kdaj bi lahko bil ta obračun, bo pa Američanka prej ali slej prišla na vrsto. Je pa tudi res, da se meni nikamor ne mudi, sem še mlada in lahko boksam še deset let.«

Claressa Shields je sicer že nekaj časa prvo ime ženskega boksa. Potem ko je v Riu de Janeiru '16 ubranila naslov olimpijske prvakinje iz Londona '12, se je preselila v poklicni ring, v katerem je v svojo korist odločila vseh devet dosedanjih dvobojev v srednji kategoriji (2 s k. o.). Z aprilsko zmago nad nemško Kazahstanko Christino Hammer je združila šampionske pasove vseh štirih najpomembnejših združenj IBF, WBA, WBC in WBO. Minuli konec tedna bi morala 24-letna Američanka v rodnem Flintu (Michigan) naslova svetovne prvakinje po različicah WBO in WBC braniti proti Hrvatici Ivani Habazin. A je obračun padel v vodo, potem ko je Claressin brat Artis Mack pred uradnim tehtanjem napadel in huje poškodoval Ivaninega trenerja Jamesa Alija Bashirja. »Mislila sem že, da je umrl. Kot so pozneje ugotovili zdravniki, se je pri njem izlila kri v možgane, zaradi česar so ga morali operirati,« je po vrnitvi v domovino zaupala 30-letna Zagrebčanka, ki ima še vedno veljavno pogodbo za obračun s Shieldsovo, s katero naj bi se pomerila enkrat do aprila 2020.