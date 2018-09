Bravo, Tina! Naša judoistka v svetovnem vrhu

TINA TRSTENJAK

- rojena: 24. avgusta 1990

- prebivališče: Celje

- višina: 161 cm

- teža: (do) 63 kg

- poklic: dijakinja Srednje ekonomske šole

- klub: Sankaku Celje

- dosedanji klubi: Sankaku Celje

- trenerka: Urška Žolnir

- dosedanji trenerji: Marjan Fabjan

BAKU – Olimpijska prvakinjaje na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju osvojila bronasto odličje. V boju za bron je ugnala Kubanko. Pot do finala je Trstenjakovi z vazarijem preprečila JaponkaTriindvajsetletna Celjanka se je tako Kubanki, ta je dopoldne izločila, maščevala za do zdaj edini poraz v medsebojnih dvobojih.Za Trstenjakovo je to četrto odličje s svetovnih prvenstev, leta 2015 je bila v Astani zlata, lani v Budimpešti srebrna, leta 2014 pa v Čeljabinsku bronasta.