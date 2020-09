B 860 Hendam, cum a dit eationsedit faccabo.

"Smo v dobrem stanju. Tekma z Mariborom nas je izvlekla iz krča, a tekmec je živahen in ustvarjalen. Favoriti smo le na papirju," je pred današnjo tretjo evropsko tekmo v sezoni in prvo v kvalifikacijah za evropsko ligo povedal trener slovenskega prvaka Celja Dušan Kosić. V armenskem glavnem mestu Jerevanu se bo Celje pomerilo z Araratom, ki ga je do dvoboj s slovenskim prvakom popeljal čudež. V 2. kolu kvalifikacij proti Fola Esch je šel v sodnikov dodatek z dvema goloma zaostanka (1:3) in v njem izenačil po dveh enajstmetrovkah. V 113. minuti je zabil tudi gol za 4:3. Res pa je, da je Ararat od 43. minute igral z igralcem manj. "O enajsterici se bom odločil pred tekmo, razlog je ta, da so tudi igralci, ki niso bili v ospredju, v odlični formi," je še razkril dobro razpoloženi Kosić. Tekma se bo začela ob 16. uri, glavni sodnik pa bo Škot John Beaton. G. N.