Župan zaradi sumov korupcije aretiran, žena v hišni pripor

Albanske oblasti so zaradi suma korupcije in pranja denarja aretirale župana Tirane Eriona Veliaja, je sporočilo albansko tožilstvo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Na podlagi enakih obtožb so njegovi soprogi Arjoli Xoxa odredili hišni pripor.

»V najmanj desetih primerih obstaja utemeljen sum, da sta bila Erion Veliaj in njegova žena Arjola Xoxa vpletena v dejanja korupcije in pranja denarja,« je sporočilo tožilstvo.

Po njihovih navedbah sta se osumljenca z nevladnimi organizacijami in osebami, povezanimi z njima, okoristila z javnimi sredstvi. Veliaj naj bi gradbenim podjetjem, s katerimi je tesno povezan, tudi podpisal več gradbenih dovoljenj.

Veliaj je sicer eden vodilnih predstavnikov vladajoče Socialistične stranke premierja Edija Rame. Županski stolček v albanski prestolnici zaseda od leta 2015.