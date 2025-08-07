Znebite se strahu s to preprosto vajo

Vedno govorimo, da moramo imeti najprej radi sebe, preden se lahko razdajamo drugim, da je treba poskrbeti najprej zase in da moramo najprej sami o sebi misliti dobro, preden bodo počeli tako tudi drugi. Toda koliko od tega so samo vsakdanje puhlice, koliko pa lahko v tem norem svetu zares poskrbite zase? Večkrat namreč pustimo, da nas zamajejo vplivi iz okolja.

Z naslednjo vajo lahko poskusite ukrotiti strah. Poslušajte se in začutite, opazujte, kateri dogodki vam povzročajo strah. Zapišite jih na list ter jih razvrstite po moči svojega odziva nanje. Tako boste na primer že vnaprej vedeli, če se vaša snežna kepa strahu začne razpletati na primer na konferenci, ko morate javno nastopiti.

Metoda prehodnega zavedanja, ko vas strah ne more presenetiti, deluje na telo kot nekakšno cepljenje. Če previdno in zmerno vstopamo v situacije, za katere vemo, da so sporne, se namreč telo počasi začne drugače odzivati nanje.