Znano, kje je v tovarni je počilo, gasilec Andrej: To je grozno in te stisne

Vse je pretresla današnja eksplozija v kemičnem podjetju Melamin, katerega glavna dejavnost je proizvodnja plastičnih mas, barv, lakov in podobnih premazov ter drugih kemičnih izdelkov. Mnogi zdaj zanima, kako je mogoče, da je kemična tovarna v središču Kočevja. Številni so bili poškodovani, štiri osebe so ujete v tovarni. Namestnik vodje gasilske izmene GARS Kranj Andrej Roblek prek medijev spremlja dogajanje v Kočevju. Uradnih podatkov nima, kaj bi lahko šlo narobe oziroma katere snovi se sproščajo, a pravi, da je ob objavi, da so štiri osebe pogrešane, otrpnil: »To je grozno in te stisne.«

Kaj je vzrok eksplozije, ni znano. Direktor Melamina Srečko Štefanič je povedal, da je do nesreče prišlo na pritekališču, kamor je prišla cisterna snovi, ki jo je pripeljal zunanji izvajalec. Od zaposlenih ni nihče pogrešan. Štirje pogrešani so delavci zunanjega izvajalca.

Po obliki gobe, ki jo je povzročila eksplozija, Roblek ne more sklepati za kaj gre, prav tako ne iz barve dima. Je pa jasno, da gre za kemično tovarno, kar pomeni, da bi lahko šlo za nevarne snovi. Tako je razmišljal še pred uradno objavo direktorja tovarne in kočevskega župana, ki je dejal, da je prišlo do delovne nesreče, ki zelo velikih vplivov na okolje ne bo imela.

Roblek svetuje, naj bodo tamkajšnji prebivalci vseeno previdni in naj ostanejo za zaprtimi vrati, dokler ne dobijo drugačnih navodil. Zdaj velja priporočilo, naj bodo okna zaprta zaradi varnosti in zdravja. Koliko časa bi takšno priporočilo veljalo, Roblek ne ve, odvisno je od analize snovi, obsega nesreče in vsaka intervencija je lahko drugačna. »Tudi če ni dima, lahko snovi ostanejo v zraku še nekaj časa. In potem jih spet prvi dež spravi na zemljo. Za okolje to ni dobro, a takšne nesreče se dogajajo. Prebivalci naj bodo previdni in naj ne hodijo ven ali po opravkih, če to res ni nujno.«

Župan Kočevja: Jutri je nov delovni dan, voda pitna Občina sproti obvešča prebivalce o novostih in bo to počela na vsake dve uri. Kočevski župan Vladimir Prebilič je povedal, da vse kaže, ni prišlo do kontaminacije in da je voda pitna. Prav tako je naznanil, da bo jutri nov delovni dan in da očitno nevarnosti ne bo več.

V mestu je videti posamezne ljudi, kar pomeni, da za zdaj delujejo preventivno in ne hodijo ven. Tisti, ki so na ulici, nosijo maske, ki zadržujejo, da ne bi škodljivi delci prehajali v pljuča.