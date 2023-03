Znano, kdo bo nasledil legendarnega Akija v Parnem valjaku

Eno leto in dva meseca je minilo od smrti legendarnega pevca Akija Rahimovskega. Umrl je v Novem mestu, kjer je zadnja leta živel z družino.

Že dolgo se je ugibalo, kdo bo nasledil neponovljivega Akija v zasedbi Parni valjak, vendar v skupini tega niso želeli komentirati. Zdaj pa so razkrili ime njihovega novega oevca. To je postal Igor Drvenak, 31-letnik, ki so ga Hrvati spoznali v šovu A strana. Drvenak je bil vokalist že v v več zasedbah ter nastopal v muzikalih. Kot poroča hrvaški Story, menda ni bil edini kandidat, o katerem se je odločal band.

Danes opoldne bodo že predstavili novo pesem z novim pevcem. Njen naslov je Moja glava, moja pravila. Čez nekaj ur bo dostopna na njihovem youtube kanalu.