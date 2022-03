Znano, kdaj boste lahko prevzeli digitalne bone, napovedujejo e-volitve

Potem ko je vlada junija lani potrdila prvih 40 ukrepov za digitalizacijo in se ti že uresničujejo, je strateški svet za digitalizacijo (ustanovljen aprila 2020) pripravil še 25 novih. Tudi ti segajo na različna področja, kot so javna uprava, poslovno okolje, izobraževanje in zdravstvo, vlada pa jih je že potrdila. Po besedah ministra brez listnice, pristojnega za digitalno preobrazbo, Marka Borisa Andrijaniča so v prvem paketu pozornost namenili pomoči ranljivim skupinam, vračanju slovenskih IT-strokovnjakov in drugih strokovnjakov iz tujine ter krepitvi kibernetske varnosti.

Digitalni bon za nakup računalniške opreme od 15. junija

Digitalni boni bodo vpisani v informacijskem sistemu Finančne uprave RS kot dobroimetje v korist upravičenca. Bone, v vrednosti 150 evrov, bodo prejeli osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študenti, ki jih bodo lahko porabili za nakup računalniške opreme. Prejeli jih bodo lahko tudi starejši od 55 let, če se bodo udeležili brezplačnega tečaja s področja osnovnih digitalnih veščin, je pojasnil

Digitalne bone bo mogoče unovčiti za nakup nove, obnovljene in rabljene računalniške opreme pri ponudnikih s sedežem v Sloveniji.

Prve bone bo mogoče unovčiti od 15. junija dalje, vpisani pa bodo v informacijskem sistemu Finančne uprave RS kot dobroimetje v korist upravičenca.

FOTO: Vlada RS

Med novimi predlaganimi ukrepi so do leta 2026 vsem gospodinjstvom omogočiti dostop do širokopasovnega interneta velikih hitrosti ter tudi pokritost velike večine prebivalstva in ključnih prometnic z omrežjem 5G pri vseh operaterjih, povzema STA.

Referendume in volitve naj bi po novem izvajali elektronsko, trgovci in ponudniki storitev bi morali potrošnikom obvezno nuditi možnost brezgotovinskega plačila, vrsta rešitev se nanaša tudi na izboljšanje uporabniške izkušnje pri e-storitvah javne uprave tako za prebivalce kot podjetja. Med drugim bi digitalizirali postopek pridobivanja vozniškega izpita.

Na področju sodstva so predlagani spletni prenosi sodnih obravnav ter spletna objava sodb, na področju izobraževanja integrirano digitalno učno okolje s sodobno podanimi učnimi vsebinami, na področju zdravstva pa e-zdravstveni karton pacienta in vzpostavitev enotnega sistema, ki bo omogočal elektronsko predpisovanje, dajanje in usklajevanje zdravil.

Novi nacionalni varnostno-operativni center

Digitalizacija države povečuje tveganje kibernetskih vdorov, pri čemer so najbolj ogroženi organi in podjetja, ki upravljajo jedrno infrastrukturo, še posebej na energetskem in telekomunikacijskem področju. V Sloveniji naj bi zato vzpostavili nacionalni varnostno-operativni center, ki bo osrednja točka za učinkovito obvladovanje kibernetskih groženj.

Novi predlogi segajo tudi na področje diplomacije, in sicer naj se kibernetska varnost uvrsti med prednostne naloge slovenske zunanje politike.

Povezovanje slovenske znanosti

Svet za digitalizacijo predlaga tudi vzpostavitev več informacijskih platform, med njimi za povezovanje slovenske znanosti, trajnostno poročanje podjetij ter upravljanje ponudbe in povpraševanja na področju industrijskih ostankov in odpadkov. Vzpostavili naj bi tudi enotno platformo za plačilo avtorskih pravic, zlasti na področju glasbe.