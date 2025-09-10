ASTRO

Znani v zvezdah: Ljubezenska sreča in karierni izzivi za Roberta Goloba

Predsednik vlade potrebuje materinsko, družinsko, čustveno žensko, ki zna poskrbeti za dom in kaj dobrega skuhati.
Fotografija: Zaročena naj bi bila že vsaj od decembra lani, a Tina Gaber v javnosti pristana ne nosi.
Odpri galerijo
Zaročena naj bi bila že vsaj od decembra lani, a Tina Gaber v javnosti pristana ne nosi.

Mateja Blažič Zemljič
10.09.2025 ob 06:00
Mateja Blažič Zemljič
10.09.2025 ob 06:00

Robert Golob je rojen z ascendentom v resnem, odgovornem, ambicioznem, poslovno usmerjenem kozorogu, ki ga mehča položaj vladarja Saturna v ribah ter 'prevetrijo' planeti v 1. hiši v vodnarju. V njej ima namreč Sonce, Merkur in Venero, tako ima v sebi tudi moderno, napredno žilico, da mu novodobni prehranjevalni trendi in influensanje po družabnih omrežjih niso tuji. Da ima takšno (predvsem drugo) partnerico, podobno razmišljata, delita enake vrednote, ne nakazuje samo Venera v odprtem, svobodomiselnem, družbeno naravnanem vodnarju, ampak tudi dejstvo, da je Sonce vladar vrinjenega znamenja v 7. hiši, ki nakazuje drugi zakon.

Vladarica 7. hiše je sicer Luna, zato predsednik vlade potrebuje materinsko, družinsko, čustveno žensko, ki zna poskrbeti za dom in kaj dobrega skuhati. Ker je Luna v dvojčkih, je hkrati odprta, družabna, iznajdljiva, komunikativna, družabno aktivna … Težava je v tem, da je Luna v izredno neprijetnem T-kvadratu s Saturnom ter Uranom in Plutonom v 8. hiši, kar prinaša šok, krizo, naporno in usodno družinsko zgodbo. Aspekt je sicer bolj vezan na prvi zakon, a v zakup je treba vzeti, da ženska po poroki vse bolj postaja Luna v karti svojega moškega. Če je ta slabše položena kot Venera, tako kot v premierjevi karti, pridejo hočeš nočeš v vlogi žene na plan večji izzivi kot prej. Ker zadevo vsaj malce rešuje Sonce v vodnarju, bi bilo dobro, da ohranita svojo individualnost in si pustita več prostora za dihanje. Ne nazadnje je v 7. hiši tudi dobrotnik Jupiter, ki mu prinaša srečo v zakonu ter uživanje v skupnih potovanjih.

Rojstna karta Roberta Goloba
Rojstna karta Roberta Goloba

Zelo zgovorni so progresije in tranziti. Vsak astrolog bi jima odsvetoval poroko v obdobju mrkov, ker tedaj zadeve ne gredo po načrtih in se lahko spreminjajo. Poroka je namreč dan pred luninim mrkom v ribah, kar sicer prinaša posledice preteklosti v sedanjost, a ker je močno obarvana z neptunovsko energijo, se pravljica lahko sprevrže v iluzijo oz. na koncu ne bo vse tako, kot se zdi ali je bilo zamišljeno. Če nič drugega, ta mrk prinaša težave z vodo, posledice česar lahko zapletejo poročni dan. Če to zanemarimo, je odločitev za korak naprej nakazana v Golobovi karti. Pr. Luna je v samozavestnem levu, v partnerski hiši, zveza oz. zakon je že nekaj časa v središču njegove pozornosti. Pr. Mars in pr. Venera sta se konec lanskega leta ujela v opozicijo ter povečala strasti, pred tem je Venera prešla v bika ter prinesla obdobje drugačne energije in potreb v ljubezni – stabilno, realno žensko, ki ji je zelo pomembna materialna varnost, ki je lepa, urejena, rada uživa in si privošči kaj dražjega. Tr. Pluton na natalnem Soncu kaže korenito preobrazbo. Pr. Sonce je s prehodom v ovna odprlo novo življenjsko poglavje. V oči bodeta le tr. Saturn in tr. Neptun na slednjem, saj prinašata bremena, izgube, ovire in nejasnosti. Ker bo karierno v 2026. zelo obremenjen, je dobro, da si bo posladkal življenje z zasebno srečo. Tr. Jupiter v 7. hiši bo še vsaj do konca leta 2027 izdatno skrbel za to.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

znani v zvezdah Suzy zvezde planeti Robert Golob astrologija rojstna karta

Priporočamo

Premium Photo
Prebudilo ju je pokanje: nočna katastrofa, zgorela znamenita Klepčev mlin in žaga (FOTO)
Štirje najpogosteje napačno razumljeni astrološki znaki
Preden udari deževje: »Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne!« (FOTO)
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Premium Photo
Prebudilo ju je pokanje: nočna katastrofa, zgorela znamenita Klepčev mlin in žaga (FOTO)
Štirje najpogosteje napačno razumljeni astrološki znaki
Preden udari deževje: »Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne!« (FOTO)
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.