Znani v zvezdah: Ljubezenska sreča in karierni izzivi za Roberta Goloba

Robert Golob je rojen z ascendentom v resnem, odgovornem, ambicioznem, poslovno usmerjenem kozorogu, ki ga mehča položaj vladarja Saturna v ribah ter 'prevetrijo' planeti v 1. hiši v vodnarju. V njej ima namreč Sonce, Merkur in Venero, tako ima v sebi tudi moderno, napredno žilico, da mu novodobni prehranjevalni trendi in influensanje po družabnih omrežjih niso tuji. Da ima takšno (predvsem drugo) partnerico, podobno razmišljata, delita enake vrednote, ne nakazuje samo Venera v odprtem, svobodomiselnem, družbeno naravnanem vodnarju, ampak tudi dejstvo, da je Sonce vladar vrinjenega znamenja v 7. hiši, ki nakazuje drugi zakon.

Vladarica 7. hiše je sicer Luna, zato predsednik vlade potrebuje materinsko, družinsko, čustveno žensko, ki zna poskrbeti za dom in kaj dobrega skuhati. Ker je Luna v dvojčkih, je hkrati odprta, družabna, iznajdljiva, komunikativna, družabno aktivna … Težava je v tem, da je Luna v izredno neprijetnem T-kvadratu s Saturnom ter Uranom in Plutonom v 8. hiši, kar prinaša šok, krizo, naporno in usodno družinsko zgodbo. Aspekt je sicer bolj vezan na prvi zakon, a v zakup je treba vzeti, da ženska po poroki vse bolj postaja Luna v karti svojega moškega. Če je ta slabše položena kot Venera, tako kot v premierjevi karti, pridejo hočeš nočeš v vlogi žene na plan večji izzivi kot prej. Ker zadevo vsaj malce rešuje Sonce v vodnarju, bi bilo dobro, da ohranita svojo individualnost in si pustita več prostora za dihanje. Ne nazadnje je v 7. hiši tudi dobrotnik Jupiter, ki mu prinaša srečo v zakonu ter uživanje v skupnih potovanjih.

Rojstna karta Roberta Goloba

Zelo zgovorni so progresije in tranziti. Vsak astrolog bi jima odsvetoval poroko v obdobju mrkov, ker tedaj zadeve ne gredo po načrtih in se lahko spreminjajo. Poroka je namreč dan pred luninim mrkom v ribah, kar sicer prinaša posledice preteklosti v sedanjost, a ker je močno obarvana z neptunovsko energijo, se pravljica lahko sprevrže v iluzijo oz. na koncu ne bo vse tako, kot se zdi ali je bilo zamišljeno. Če nič drugega, ta mrk prinaša težave z vodo, posledice česar lahko zapletejo poročni dan. Če to zanemarimo, je odločitev za korak naprej nakazana v Golobovi karti. Pr. Luna je v samozavestnem levu, v partnerski hiši, zveza oz. zakon je že nekaj časa v središču njegove pozornosti. Pr. Mars in pr. Venera sta se konec lanskega leta ujela v opozicijo ter povečala strasti, pred tem je Venera prešla v bika ter prinesla obdobje drugačne energije in potreb v ljubezni – stabilno, realno žensko, ki ji je zelo pomembna materialna varnost, ki je lepa, urejena, rada uživa in si privošči kaj dražjega. Tr. Pluton na natalnem Soncu kaže korenito preobrazbo. Pr. Sonce je s prehodom v ovna odprlo novo življenjsko poglavje. V oči bodeta le tr. Saturn in tr. Neptun na slednjem, saj prinašata bremena, izgube, ovire in nejasnosti. Ker bo karierno v 2026. zelo obremenjen, je dobro, da si bo posladkal življenje z zasebno srečo. Tr. Jupiter v 7. hiši bo še vsaj do konca leta 2027 izdatno skrbel za to.