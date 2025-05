Žiga v Topolšici pometel s konkurenco (FOTO)

Četrto harmonikarsko tekmovanje za pokal Šaleške doline, ki ga je organiziral Robert Goličnik, je potekalo v Topolšici. Šaleška harmonika je samostojno tekmovanje in hkrati predtekmovanje za najstarejše in najuglednejše harmonikarsko tekmovanje v Sloveniji, za Zlato harmoniko Ljubečne.

21 tekmovalcev je osvojilo zlato priznanje.

Goličnik je v ta projekt povezal tri občine in župane Šaleške doline, in sicer Mestno občino Velenje, Občino Šmartno ob Paki ter Občino Šoštanj. Prireditve so se udeležili šoštanjski župan Boris Goličnik, župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar in velenjska podžupanja Darinka Mravljak, ki so nagovorili obiskovalce iz vse Slovenije.

Na odru se je zvrstilo 34 tekmovalcev, ki jih je ocenjevala tričlanska komisija. To so sestavljali trije mojstri, sodniki, tudi sami odlični harmonikarji, Damjan Pasarič, Žan Bregar in Stanko Mikola, ki so imeli izjemno zahtevno delo. Tekmovalci so bili namreč tako izvrstni in izenačeni, da je o zmagovalcu odločil šele revijalni del, v katerem so se predstavili zmagovalci devetih kategorij. Medtem ko je komisija seštevala točke, je zbrane zabaval ansambel Vikend, tik pred razglasitvijo pa so vsi harmonikarji nekaj skladb zaigrali skupaj z ansamblom Šepet.

Največ zlatih

Sledil je težko pričakovani trenutek, priznanja pa so skupaj z Goličnikom vsem tekmovalcem podelili vsi trije predstavniki občin. Najvišje priznanje oziroma posebno skulpturo, ki jo je posebej za Šaleško harmoniko izdelala kiparka Bernarda Kovačič iz Šmartnega ob Paki, je visoko dvignil v zrak Žiga Hriberšek, učenec Roberta Goličnika in njegovega sina Ambroža Goličnika, ki je prav tako že zmagal na Zlati harmoniki Ljubečne. Hriberšek, domačin iz Šmartnega ob Paki, je mesec dni prej, aprila, postal tudi absolutni prvak 24. tekmovanja harmonikarjev na diatonični harmoniki, ki ga je pripravilo TD Škocjan na Dolenjskem.

Na tekmovanju za pokal Šaleške doline je kar 21 harmonikarjev osvojilo zlato priznanje, 11 jih je prejelo srebrno in le dva bronasto. To pomeni, da se jih je kar 32, ki so prejeli zlata in srebrna priznanja, uvrstilo v ugledni finale 44. Zlate harmonike Ljubečne, ki bo letos 14. septembra na Ljubečni. Prva tri mesta so osvojili Hriberšek, ki je osvojil posebno skulpturo, drugo mesto si je priigrala Sinja Gračnar, tretje pa Valentina Večko.

Med preštevanjem glasov je igral ansambel Vikend. FOTO: Maja Fužir Kovačič

Žan Hriberšek, absolutni zmagovalec Šaleške harmonike, je zaigral v triu. FOTO: Maja Fužir Kovačič

Vsi tekmovalci 4. Šaleške harmonike FOTO: Maja Fužir Kovačič