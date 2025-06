Veličastni dvorec Soteska, ki je bil po Valvasorjevem mnenju eden najlepših na Kranjskem, leta 1943 pa so ga požgali partizani, v zadnjem obdobju doživlja preporod. Posebno pestro je bilo na drugem celodnevnem dogodku, Renesančni Soteski, ki sta jo pripravila Občina Dolenjske Toplice in Turistično društvo Suha krajina. 500 TISOČ lir so ponujali Auerspergi, a je sledilo uničenje. Berač iz Spuhlje pred cerkvijo je prosil za miloščino. Nova energija Prireditev je potekala na odprtem polju ob reki Krki, na katerem so ob koncu 17. stoletja zasnovali nov baročni park z zidanim vrtnim paviljonom...