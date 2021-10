Zgodaj zjutraj je trčil v betonsko ograjo! (FOTO)

Danes ob 5.05 je na Noričkem Vrhu, dober streljaj iz središča Gornje Radgone, prišlo do hujše prometne nesreče. Voznik osebnega vozila je trčil v betonsko ograjo in se poškodoval.



Gasilci PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in jo predali reševalcem NMP Gornja Radgona.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: