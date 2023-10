Zaustavili pošiljko mandarin zaradi snovi, ki je lahko škodljiva za zdravje

Zaradi prisotnosti pesticida klorpirifos so na meji s Srbijo zaustavili pošiljko mandarin iz Hrvaške in jo uničili. To je že druga sporna pošiljka mandarin iz Hrvaške, ki so jo v Srbiji uničili zaradi navzočnosti tega pesticida, danes poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Evropska komisija je prek sistema za hitro obveščanje za hrano in krmo (RASFF) obvestila, da je bilo v vzorcih mandarin iz 18. oktobra 0,044 miligrama klorpirifosa na kilogram tega sadja, ter je odredila njegovo uničenje.

Uporaba v EU prepovedana od leta 2020

Uporaba klorpirifosa, ki je še posebej škodljiv za zdravje otrok, je v Evropski uniji prepovedana od leta 2020.

V Srbiji je prepovedana od minulega leta. Srbske oblasti so pred časom sicer dovolile interventen uvoz in uporabo tega insekticida, po navedbah srbskih medijev pa naj bi bil klorpirifos tudi najpogostejši razlog za vračanje izvoženega srbskega sadja.

Zavrnitev se je pred časom zgodila tudi pri kumarah. Po poročanju spletne strani N1 Srbija, ki se je sklicevala na evropski sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF), bi morale te iz Srbije priti k nam, a so jih zavrnili. Razlog za to je bil v tem, da je bila v njih prevelika količina fungicida metalaksil.