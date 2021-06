Zaskrbljena Nika Veger: Vsega imamo preveč

V slovenskem medijskem prostoru imamo dve skupini znanih žensk – tiste, ki ozaveščajo javnost in jih skrbi za prihodnost našega planeta, ter tiste, ki se na vse to požvižgajo. Med prve nedvomno spada Nika Veger, saj se že vrsto let zavzema za to, da bi razumeli pomen trajnostnih materialov na vseh področjih. Pri tem je celo tako zelo dosledna, da se raje odpove kakšnemu dodatnemu ustvarjanju, ker bi z njim le dodatno obremenila okolje.



»Čeprav se ideje nenehno rojevajo, me ustavi dejstvo, da imamo vsega preveč in da z izdelovanjem novih in novih izdelkov povzročamo zgolj dodatne težave že tako izčrpanemu planetu,« je odločna in izpostavi pomembno stvar pri dojemanju trajnostnega načina življenja. »Ne smemo ga enačiti z lokalnim, saj to še ne pomeni, da je nekaj narejeno do narave prijaznimi tehnologijami in materiali. Poznati moramo izvor surovin, kako nastajajo izdelki in kako zelo pomembno je, kje konča odpadni material. Na tem področju je še ogromno pasti in pomanjkanja transparentnosti,« opozarja Nika.



Vse se začne doma z vzgojo in v tem duhu poučuje tudi hčerki, da sta vestni do vsega živega, kar nas obdaja. Ob tem pa ne pozablja na objestno hlepenje po všečnosti na družabnih omrežjih, ki so poleg malomarnosti do okolja ena od poglavitnih navlak novodobne družbe. Sama je zato usmerjena v kakovostno vsebino, podkrepljeno s pristnostjo in uporabnimi informacijami, predvsem pa morajo podajalci mnenj delovati družbeno odgovorno ter soustvarjati strpno, boljšo prihodnost.

