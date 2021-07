Zaril se je v polpriklopnik, kolona dolga osem kilometrov

Ob 14.43 je na primorski avtocesti pri Ravbarkomandi osebno vozilo trčilo v zadnji del polpriklopnika. Gasilci PGD Postojna so zavarovali mesto prometne nesreče ter nudili pomoč pri odstranjevanju in sanaciji mesta nesreče delavcem DARS-a. Reševalci nujne medicinske pomoči Postojna so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.



Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani. Nastal je zastoj, dolg že približno osem kilometrov. Potovalni čas se podaljša tudi za eno uro.

