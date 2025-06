Zaposleni zasedejo vsa parkirišča

Mestni svetniki bodo odločali, ali bi največje parkirišče v mestu za spodnjim gradom spremenili v modro cono, ki je namenjena kratkotrajnemu parkiranju. S tem bi pridobili 442 parkirnih prostorov za obiskovalce, zaposleni pa bi morali svojega poiskati drugje. Poleg zdajšnjih parkirišč in parkirnih hiš občina odpira še povsem novo parkirišče ob Mariborski cesti, kjer je nekoč stal Rakušev mlin. Parkiranje bo tam zelo poceni, do središča mesta pa se bo treba sprehoditi.

Mestni svetniki so o predlogu, da bi parkirišče za spodnjim gradom in za stavbo Maksimilijan spremenili v modro cono, razpravljali že aprila. Veliko je bilo pomislekov, zlasti ker ni bilo povsem jasno, ali je parkirišč, kamor bi lahko usmerili več kot 400 avtomobilov, ki so vsak dan parkirani tam, sploh dovolj. Analiza, ki so jo svetnikom takrat predstavili, zajemala je en delovni dan (sreda, 22. januar), je pokazala, da v mesto vsak dan pride okoli 600 zaposlenih in zasede vsa parkirišča.

Občinske službe so v prvotnem predlogu zaposlene usmerjale v parkirni hiši Glazija in Celeiapark ter na parkirišča Vrunčeva, Aškerčeva in mestni park. Kot smo že poročali, so po podatkih celjske občine tudi vsa druga parkirišča skoraj v celoti zasedena. Konkretno Vrunčeva od 80- do 90-odstotno, Aškerčeva od 95- do 100-odstotno. Tudi preostala parkirišča v mestu, kot sta tisti na Teharski in Oblakovi, so polna. Še najmanj zasedeno je v mestnem parku, a tam je le 77 parkirnih prostorov. Ostaneta torej bolj ali manj parkirni hiši, kjer je parkiranje dražje oziroma, kot je na aprilski seji dejal svetnik Damir Ivančič: »Celeiapark se pojavlja kot alternativa. Zakaj ni tam že zdaj zapolnjeno? Ker je arhitekturno slab. Dostop z večjimi avtomobili je otežen, prej ga poškoduješ kot parkiraš.«

Rešitev

Celjska občina pred drugo obravnavo odloka obljublja še eno novo parkirišče. V sistem javnih parkirišč bodo dodali tisto ob Mariborski cesti na območju nekdanjega Rakuševega mlina. Kot so odgovorili na občini, bo tam zagotovljenih okoli 200 parkirnih prostorov: »Storitev bo na voljo po zelo ugodni ceni 25 evrov na mesec. Z novim parkiriščem in glede na podatke o zasedenosti drugih parkirišč bo za vse zaposlene v mestnem jedru zagotovljenih dovolj parkirnih prostorov.«

Že na prejšnji obravnavi so napovedali, da bodo za spodbudo zaposlenih znižali letno dovolilnico za parkirno hišo Glazija na 600 evrov, torej 50 na mesec, trenutno denimo za spodnjim gradom plačujejo 40 evrov na mesec. A kot so nekateri svetniki že poudarili, je razlika, ali plačuješ 40 evrov mesečno ali jih moraš naenkrat odšteti 600. Kot so nam odgovorili z občine, bo občinska družba ZPO, ki upravlja parkirišča, »zagotavljala možnost obročnega plačila letne dovolilnice za PH Glazija«.

Bo dovolj?

Kako realni so podatki o zasedenosti parkirišč glede na to, da je analiza zajemala eno samo sredo, z občine odgovarjajo, da njihove ocene »izhajajo tudi iz podatkov o plačanih parkirninah, kjer so vidni trendi zasedenosti posameznih parkirišč«. Vendarle pa v mesto ne prihajajo na delo le Celjani, ki lahko uporabijo celebus, pridejo peš ali se pripeljejo s kolesom. Koliko je torej teh, ki prihajajo iz drugih krajev in bodo zagotovo v kratkem intenzivno iskali parkirni prostor, na občini nimajo podatka, imajo pa vpogled v uporabo osebnih vozil: »Po podatkih ankete, izvedene v okviru priprave celostne prometne strategije, osebni avtomobil za pot na delo uporablja 63 odstotkov anketiranih prebivalcev, za poti v šolo 22 odstotkov, do večjih trgovskih centrov 89 odstotkov, za lokalne opravke pa 52 odstotkov. Prav tako z osebnimi vozili do območja železniške in avtobusne postaje dostopa okoli 45 odstotkov potnikov, ki nato nadaljujejo pot z javnim prevozom. Kljub temu je treba poudariti, da so možnosti za uporabo primestnega javnega prevoza iz sosednjih občin že danes razmeroma dobre.«

Poleg novega parkirišča na območju nekdanjega Rakuševega mlina v občini načrtujejo še gradnjo prizidka k parkirni hiši Glazija. Parkirni prostori bodo zagotovo potrebni, saj jih že jeseni nameravajo nekaj ukiniti v Gosposki ulici. Na parkirišče za Maksimiljanom, kjer jih je 200, pa občina dolgoročno ne more računati. Zasebni lastnik tam namreč načrtuje gradnjo.