Zapeljiva Severina s kolesom po Maldivih

Mojstrica v izzivanju pozornosti je tudi tokrat poskrbela za pravo pašo za oči. Ne le da se je Severina podala na drugi konec sveta in uživa v razkošju na rajskih Maldivih, košček vročega podnebja je delila tudi z nami in dvignila temperaturo s poziranjem v kopalkah.



Njena zadnjica je marsikomu vzbudila domišljijo, hkrati pa postregla z namigom, da se je za dobro postavo treba potruditi, četudi ste na pragu 50. Ni čudno, da je oboževani del telesa tako lepo napet, ko pa celo na oddihu ne počiva.



Po sanjskih otočkih v Indijskem oceanu pevka nabira kondicijo s kolesarjenjem, s čimer nam daje idejo, kako aktivno preživeti dopust tudi v tako mondenem letovišču, kot so Maldivi. Vse za lepo zaobljene glutealne mišice in dobro fotografijo za instagram.

