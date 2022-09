Žametna večerja med vinogradi (FOTO)

Pod Kalvarijo, pod vinogradom s 500 potomkami najstarejše vinske trte na svetu, se je v torek odvil prvi »long table« dogodek v štajerski prestolnici. Edinstven gastronomski dogodek je ponudil vrhunsko kulinariko s podpisom Michelinovih chefov, omizju s 150 gosti pa so postregli dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor in študenti Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor.

Ob 70 metrov dolgi mizi je posedlo 150 izbranih gostov.

Del vrhunskega pethodnega menija sta bila kreativna krožnika mladih upov, ki sta nastala pod mentorstvom priznanih chefov Uroša Štefelina (Hiša Linhart) in Marka Pavčnika (Pavos), medtem ko se je kulinarični večer nadaljeval pod taktirko chefa Sebastjana Plevčaka (Restavracija Sedem). Na vinski karti je bila zvezda večera nova penina iz 450-letne mariborske Guinnessove rekorderke, najstarejše trte sveta.