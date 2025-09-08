GOJI PARADIŽNIK

Zadovoljni Miran Rudan: Vse mu odlično uspeva (Suzy)

Miran se je spletnim prijateljem nedavno pohvalil z ogromnim pridelkom z njunega vrta.
Fotografija: Paradižnika jim ne bo zmanjkalo.
Paradižnika jim ne bo zmanjkalo.

08.09.2025 ob 09:00
08.09.2025 ob 09:00

Miran Rudan je eden najbolj zaposlenih pevcev na slovenski glasbeni sceni, saj skoraj ni vikenda, ko ne bi nastopal. Zato prosti čas najraje posveča družini, srčni izbranki Aniti ter njunima sinovoma Niku in Ninu. »Kadar je le čas, se odpravimo na izlet po Sloveniji. Radi gremo v hribe in se trudimo biti čim več v naravi,« pravi pevec, ki z družino že dolga leta živi v hiši v Slovenski Bistrici. Večkrat je poudaril, da je njegova draga izjemna ženska, ki ne bdi le nad dogajanjem na njegovi karierni poti, temveč ji odlično uspeva tudi zelenjava, s katero pridno oskrbuje družinske člane. »Če kaj, imamo doma paradižnik. Veliko paradižnika,« je zapisal ob fotografiji.

Anita je poskrbela za nepozabno presenečenje, Miran pa ni vedel, da bo pel na svoji zabavi.
Anita je poskrbela za nepozabno presenečenje, Miran pa ni vedel, da bo pel na svoji zabavi.

Sicer je njegova najdražja pred kratkim poskrbela za eno večjih presenečenj v njegovem življenju. Na svoj 60. rojstni dan se je namreč znašel na zabavi, na katerem bi moral kot glasbeni gost zapeti dvojčicama Ini in Tini, a je hitro ugotovil, da so ga bližnji potegnili za nos. Že po nekaj minutah mu je postalo jasno, da ne nastopa na tujem praznovanju, temveč na svojem. Kljub razkritju je pesem odpel do konca in poskrbel za čaroben uvod v nepozabno slavje.

Več iz te teme:

Miran Rudan glasba pevec Suzy družina glasbenik praznovanje

