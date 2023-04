Zadnja maša v slovenski cerkvi v ZDA

Potem ko so ameriški Slovenci v pensilvanskem Betlehemu marca letos imeli zadnjo mašo v več kot stoletje odprti katoliški cerkvi sv. Jožefa, so v nedeljo darovali zadnjo mašo v evangeličanski cerkvi sv. Janeza. Evangeličanska cerkev se je zaprla zaradi združitve z dvema drugima.

Zadnjega obreda v edini protestantski slovenski cerkvi v ZDA sta se med drugimi udeležila škof evangeličanske cerkve v Sloveniji Leon Novak in generalna konzulka v Clevelandu Alenka Jerak.

Medtem ko je katoliška cerkev sv. Jožefa v lasti škofije Allentown, ki bo zadržala iztržek od prodaje cerkve, pa so zadeve v evangeličanski cerkvi urejene drugače. Slovenska oziroma prekmurska fara sv. Janeza se je združila z dvema drugima, s katerima so oblikovali skupno Luteransko faro blagoslovljene Svete trojice. Vse tri fare so prodale svoje cerkve in drugo premoženje, denar pa so obdržale in ga bodo porabile za nakup skupne cerkve.

Potomci naših dedov so ohranili vero v domačem jeziku. FOTO: slovenski generalni konzulat v Clevelandu

Že v soboto so pregledali dokumente o zgodovini cerkve in prekmurskih Slovencev v Betlehemu, ki so jim v ZDA ob koncu 19. stoletja rekli Windish, in to ime so farani cerkve sv. Janeza ohranili do danes. Iz Murske Sobote sta prišla dediščino pogledat evangeličanski škof Novak in direktorica Zavoda Primož Trubar Klaudija Sedar, ki sta skupaj s farani sodelovala pri odločitvah o tem, kaj bo preseljeno v Slovenijo v trajno hrambo – v arhiv Muzeja slovenske evangeličanske cerkve v pobratenem mestu Betlehema v Murski Soboti. Ogledala sta si tudi katoliško cerkev sv. Jožefa in tamkajšnjo sakralno ter kulturno slovensko dediščino, ki jo bo treba prav tako ohraniti. Za to si prizadeva tudi generalni konzulat v Clevelandu.

V Betlehemu so ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja na delo v železarno Betlehem Steel množično prihajali priseljenci predvsem iz srednje Evrope. Priseljenci se starajo, novih iz Prekmurja ni, železarna je propadla, namesto nje so postavili igralnico in cerkev sv. Janeza je doletela podobna usoda kot vse druge etnične cerkve v Betlehemu. Pomanjkanje financ in ljudi je pripeljalo do združitve treh evangeličanskih oziroma luteranskih župnij v eno, ki so jo poimenovali Luteranska cerkev blagoslovljene trojice.