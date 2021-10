Za obnovo planinske koče zbiral tudi župnik

CELJE, BOHINJSKA BISTRICA, MOZIRJE • Po seriji požarov, ki so v zadnjih štirih letih pustošili po naših gorah in do tal uničili kar štiri planinske postojanke, na Korošici, Okrešlju, Golteh in Osankarici, so z letošnjo jesenjo vendarle nastopili boljši časi. Na nekoč žalostnih pogoriščih brnijo gradbeni stroji, delavci in številni prostovoljci pa hitijo z deli, da bi ljubitelji gora čim prej spet dobili svoje planinske koče. Te dni pridne roke gradijo kar tri planinske postojanke, dve pogoreli, in sicer na Okrešlju in Golteh, ter kočo na Uskovnici, ki so jo Bohinjci zaradi starosti in dotrajan...