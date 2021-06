Za najboljše ni počitka

Nekateri bi si po naporni in z medaljami okronani sezoni privoščili daljše razvajanje, vendar ne naša zimska junakinja. Anamarija Lampič. Ta se raje odpravi po Sloveniji in med različnimi aktivnostmi občuduje naravo, ki jo pomirja in navdihuje. Kadar ne teče po gorskih poteh ali kolesari po serpentinah, v rokah vihti veslo po brzicah in v spremstvu fanta ter trenerja Boštjana Klavžarja išče nove izzive.



Veslanje po Krki je bil ravno pravšnji podvig zanjo, saj je lahko krepila mišice na rokah, kar ji med poganjanjem po snežni smučini zelo koristi. Hkrati pa se je naužila neposredne bližine vode, ki jo obožuje in komaj čaka, da jo bo poleti lahko popihala na Jadran. Do takrat pa bo pridno izkoriščala vse, kar ji ponuja domača gruda, nad katero se ta prikupna 25-letnica tako zelo navdušuje.

