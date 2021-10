Brežice • Osem mesecev zapora. To je kazen, na katero je bil včeraj na brežiškem okrajnem sodišču obsojen eden nekdaj najuspešnejših slovenskih rejcev konj Jože Klemenčič iz Ljubljane. »Očita se vam mučenje živali in konji so zaradi pomanjkanja hrane in oskrbe po nepotrebnem trpeli. Lahko da ste zanje skrbeli, a ne zadosti. Živali so odvisne od človeka in morali bi zanje skrbeti vsak dan, saj to niso predmeti, ampak čuteča bitja. Ena kobila je bila zaradi tega trajno pohabljena in so jo morali 11 mesecev pozneje uspavati, njeno žrebe pa je poginilo na krut način, shirano in polno zajedavcev,« ...