Za lepe dišeče cvetove španskega bezga: mlačna voda in sladkor

Vonj španskega bezga je eden najlepših znanilcev pomladi in meseca maja. Njegova bujna socvetja v nežnih odtenkih bele, rožnate, modre in vijolične v prostor prinesejo svežino in veselje, a ko ga postavimo v vazo, žal hitro ovene. Če se tudi sami sprašujete, kako podaljšati njegovo svežino in dlje ohraniti njegovo lepoto, je tu dobra novica: obstaja več preprostih trikov, ki so pri tem v pomoč.

Čas nabiranja je pri ohranjanju svežine cvetov ključen. Španski bezeg je najbolje nabirati zgodaj zjutraj, ko je v rastlini največ vlage: cvetovi so takrat polni vode, stebla pa močnejša. Takoj po rezanju bezeg postavite v vedro z mlačno vodo. Če ga boste pustili na suhem ali toplem, bo hitro izgubil vlago in ovenel.

Z nekaj triki bo v vazi obstojen dlje. FOTO: Natasha_chaika/Getty Images

Preden ga postavite v vazo, liste, ki bi bili v vodi, odstranite z vej, spodnji del stebla pa ustrezno pripravite: odrežite ga poševno pod kotom 45 stopinj in konice stebla dodatno zmečkajte s trdim predmetom ali zarežite z nožem. Tako bo voda lažje prehajala v olesenela stebla ter od tam v cvet.

Mlačna voda spodbuja boljše vpijanje.

Čista in mlačna

Omenili smo že vodo, in sicer mlačno. Španski bezeg ima namreč raje toplo kot hladno vodo, to spodbuja boljše vpijanje. V vazi naj torej ne bo mrzla, celo ledena, temveč mlačna voda, pazimo pa, da ne bo pretopla. Biti mora tudi čista, ta je ključno za dolgotrajno svežino. Menjajte jo vsak dan in pri tem vedno pomijte vazo ter znova nekoliko pristrizite steblo, da odprete nove kanale za vpijanje.

Vonj španskega bezga je eden najlepših znanilcev pomladi in meseca maja. FOTO: Uzhursky/Getty Images

Vodi dodajte žličko sladkorja in nekaj kapljic limoninega soka. Sladkor hrani cvetove, limona pa preprečuje razvoj bakterij, ki zamašijo stebla in preprečujejo prehod hranljivih snovi v cvet.

Vazo z omamno dišečimi cvetovi postavite na mesto, kjer ni neposrednega sonca, prepiha ali bližine virov toplote. In še za konec: če želite, da bezeg ostane svež čim dlje, naj mu v vazi družbe ne delajo drugi cvetovi. Nekatere okrasne rastline sproščajo snovi, ki pospešujejo njegovo venenje.