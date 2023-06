Z Mi2 na odru tudi zmagovalca

V celjskem Citycentru so v pričakovanju velikega koncerta skupine Mi2 z gosti, ki ga pripravljajo ob koncu letošnjega natečaja za neuveljavljene glasbene skupine Cityband 2023. Koncert bo ta četrtek, 29. junija, ob 19. uri pri Gala Caffeju celjskega Citycentra, kjer bodo z Mi2 nastopili tudi frontmani priljubljenih slovenskih glasbenih skupin Matevž Šalehar - Hamo (Hamo & Tribute 2 Love), Boštjan Dermol (Nude), Tine Matjašič (Alo!Stari), Manca Trampuš (Koala Voice) in Tomislav Jovanović - Tokac (Dan D). Na koncertu Mi2 z gosti pa se bosta predstavili tudi skupini, ki sta letos zmagali na tradicionalnem glasbenem natečaju Cityband, ki so ga objavili že trinajstič po vrsti. To sta Slow Monkeys, ki so jo izbrali poslušalci na facebook strani Citycentra, ter Dva ponoči, ki jo je izbrala strokovna komisija, v kateri so bili Tone Kregar, Rok Drobež in Manca Trampuš.

Mi2 bodo z gosti ta četrtek igrali na Citybandu.

Kregar, član rockovske skupine Mi2, je po ocenjevanju letošnjih skladb neuveljavljenih glasbenih skupin, na natečaj se jih je prijavilo kar 17, povedal: »Z veseljem lahko povem, da je splošni vtis veliko boljši od tistega iz preteklih let. Vsi bendi, z redkimi izjemami, močno obetajo, njihove pesmi pa so že zdaj, kljub mladosti avtorjev in izvajalcev, več kot spodobne. Kar posredno pomeni, da tudi Citycentrov glasbeni natečaj konkretno prispeva k dvigu kakovosti slovenske glasbe.« Da je natečaj Cityband postal prepoznaven v širšem slovenskem prostoru, opaža tudi Darja Lesjak, center managerka Citycentra Celje. »Ne nazadnje to potrjuje tudi veliko število prijavljenih glasbenih skupin iz vse Slovenije. Marsikdo med njimi zbira pogum, da se prvič predstavi širši publiki, drugi so morda že bolj izkušeni garažni bendi, ki iščejo priložnost, da jih občinstvo bolje spozna oziroma jih navdušijo z avtorskimi skladbami. Dobra motivacija za vse skupine pa sta tudi nagradi Citycentra za oba finalista, ki prejmeta plačilo dveh snemalnih dni v profesionalnem studiu ter darilne bone Desetak v vrednosti 500 evrov,« pove Lesjakova. Ta četrtek bo torej na zunanjem parkirišču pri Citycentru glasno in živahno.