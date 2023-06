Vzgojitelj Rok pretresel Slovenijo: 6-letnica mu je postavila vprašanje, ob katerem je onemel (VIDEO)

Vzgojitelj Rok Žerdin je z Denisom Avdićem na Radio 1 spregovoril o pretresljivi zgodbi 6-letne deklice, ki je prišla do vzgojitelja z vprašanjem, ob katerem ti zastane dih. Deklica je prihajala iz družine, v kateri je oče tepel mamo, in se je vsak dan bala za svoje življenje, piše radio.

Na vprašanje Avdiča, kdaj mu je bilo težko v službi vrtcu, je Žerdin odgovoril: »Ko pomislim na deklico, staro šest let, ko je prišla do mene in vzgojiteljice in vprašala: 'Vzgojitelja, a vidva mislita, da lahko dojenček umre, če z glavo prileti v radiator?« se spominja.

Deklica je pojasnila, da je njen očka, preden so šli na dopust, vrgel dojenčka mamici v zrak in ji dejal »želela si ga imeti, zdaj ga imaš, zdaj ga pa čuvaj«. Deklica se spominja, da je očka dojenčka zalučal v mamo tako, da je priletel z glavo ob zid.

»Seveda sva z vzgojiteljico onemela. Jo vprašala, ali se to tudi njen dogaja. In je rekla: 'Mene ni udaril, sem pa velikokrat v sobi in slišim kričanje mamice. In ne upam odpreti vrat, ker ne vem, kaj bo naredil meni. Enkrat sem jih in se je spravil name in takrat me je rešila mami',« se spominja Rok za Radio 1.

Pravi, da je takrat deklico objel in ji dal občutek varnosti. »To je trenutek, ko se ustaviš in daš otroku z objemom varnost,« pravi.