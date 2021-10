Vsestranske buče

Jesen je letni čas, ki ga nekateri obožujejo, drugi sovražijo, nihče pa ne more zanikati, da nas v teh mesecih narava bujno ne obdari. Tako s slastnimi sadeži, vrtnimi in gozdnimi, zelenjavo kot s potrebščinami za ustvarjanje. Morda da bi se oddolžila tistim, ki jim prehod v zimo ne diši najbolj. Z nekaj domišljije in ročnih spretnosti lahko v svoj dom vnesemo nekaj sonca, toplih barv in veselja. Aranžmaji, za katere potrebujemo v glavnem reči, ki rastejo v naravi, po kakšno malenkost pa je treba tudi v trgovino, lahko popestrijo tako naš dom kot grobove najbližjih ob prihajajočem dnevu mrtvih.

Ko se odločimo, za kam bomo izdelali aranžma, lahko je to tudi venček, ter idejo iz glave prenesemo na papir, se odpravimo v bližnji gozd ali kmetijo po material. Ker je trenutno buč v izobilju, so lahko te središče umetnine. Odlično se obnesejo kot namizna dekoracija, okrasje na terasi ali vrtičku, odnesemo jih lahko tudi na grob. Aranžmajev z bučami pa raje ne obešamo, saj so pretežki.

Izberemo nekaj manjših okrasnih buč, lahko so različnih sort in nekoliko različnih velikosti, da bo dekoracija bolj razgibana. Te bodo središče izdelka, vse drugo zato prilagodimo njim. Potrebujemo še večji pladenj, kamor bomo vse razporedili. V sredino postavimo buče, okrog njih pa preostale jesenske darove narave, denimo storže, želode, kostanj, kakšen je lahko tudi še v ježici, rdeč ali rumen list, šipkovo vejico, jabolka, da bo vse še bolj svečano, dodamo kakšno svečko.

Če imamo na voljo veliko buč, bo krasen aranžma nastal tudi zgolj iz njih in nekaj čim lepših jesenskih listov. Slednjih potrebujemo kar nekaj, saj bomo iz njih izdelali podlago. Položimo jih na mizo ali velik pladenj, nanje pa razporedimo buče. Če izdelujemo aranžma za zabavo, lahko katerega od elementov prebarvamo z zlato barvo, najbolje, da uporabimo tisto v spreju, da bo pozneje čim manj čiščenja, pa se barvanja lotimo nekje na prostem. Zlate storže in preostale reči, ki so suhe in se bodo obdržale, lahko pozneje uporabimo tudi za novoletno dekoracijo.

Goste bomo navdušili tudi z bučo, ki jo spremenimo v vazo. Odrežemo ji pokrov, jo izdolbemo in vanjo postavimo cvetje. Še prej jo lahko pri vrhu pobarvamo v malce zlatega spreja. Ali bo držala vodo, preverimo nad umivalnikom, če ne, poiščemo kozarec primerne velikosti, kamor damo cvetje, nato pa vse postavimo v bučo. Da bo šopek še lepši, si omislimo cvetličarsko gobo, ki jo odrežemo na primerno velikost, postavimo v izdolbeno bučo, namočimo, nato pa vanjo zatikamo cvetje, šipkove vejice, lahko tudi storže, ki smo jim pred tem iz zelene cvetličarske žice izdelali peclje. B. K. P.