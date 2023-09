Vsakdanje življenje je vedno težje, zdaj me motijo že neumiti ljudje (nasvet strokovnjakinje)

Stara sem 21 let in imam velike težave z navezovanjem stikov. Obenem imam težave z običajnimi vsakdanjimi opravili. V trgovini imam neprestano občutek, da me nekdo gleda. Ko naročim kavo v baru, imam tremo. Ko moram poklicati na fakulteto ali pisati elektronska sporočila, občutim tesnobo.

