Kolumna Mateja Fišerja: Vrnitev neuvrščenih

Mlajšim bralcem, predvsem tistim, ki so rojeni po osamosvojitvi Slovenije, nekateri pojmi ne pomenijo praktično nič. Njim kaj veliko ne pomenijo niti imena, kot so Marlon Brando, izraz Commodore, Sinclair, Videosex, Tomaž Terček, Miladojka Youneed, variola vera ali Underwood. Obstajajo pač nekatere stvari ali osebe, ki so v posameznem času pomembne ali izjemno pomembne, naenkrat pa se jim čas izteče in izginejo. Underwood je bila nekoč vodilna znamka pisalnih strojev in nihče ni mogel niti pomisliti, da bi se kar koli zgodilo brez njih. Celotna industrija pisalnih strojev je izginila tako reko...