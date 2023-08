Vpliv lune: 29.avgust - 4. september: Največ zmede ravno na prvi šolski dan (Piše: Stane Padežnik)

TOREK, 29. AVGUST

Ker se bo Luna v vodnarju debelila pred ščipom in vzpostavila podobne konfliktne aspekte z Jupitrom in Uranom kot ob tornadu in poplavah sredi poletja, bomo morali biti pozorni na vremenska dogajanja in še vedno ravnati samozaščitno, tudi na območjih, ki niso bila prizadeta, in med zabavnimi prireditvami na prostem.

Več preberite na portalu ONA.