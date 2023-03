Voznik na letališču v Kölnu zapeljal v ljudi in jih več poškodoval (FOTO)

Voznik avtomobila je danes v parkirni hiši na letališču Köln-Bonn poškodoval več ljudi, v katere naj bi namerno zapeljal, je sporočila policija. Nihče od poškodovanih ni v smrtni nevarnosti, večinoma so utrpeli lažje poškodbe.

Policija je 57-letnega voznika po dejanju prijela in ga odpeljala v bolnišnico. Moški naj bi bil duševno bolan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Moški je očitno namerno zapeljal proti več avtomobilom in ljudem, ki so se uspeli izogniti trku in s tem težjim poškodbam, je dejal tiskovni predstavnik policije. V incidentu sta bila lažje poškodovana tudi dva policista, saj se je moški upiral prijetju, poroča dpa.