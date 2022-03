Voznik (58) silovito v drevo, umrl na kraju nesreče

Včeraj ob 16.12 je na cesti Kočevje–Ljubljana vozilo trčilo v drevo. Voznik je ostal ukleščen.

Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom izvlekli preminulega voznika, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Kaj pravi policija?

Policija je medtem sporočila, da je 58-letni voznik iz okolice Ribnice vozil osebni avtomobil po glavni cesti iz smeri Gornjih Ložin proti Kočevju. V bližini naselja Mrtvice je v blagem desnem preglednem ovinku zapeljal na levosmerno vozišče in nato prek travnika in gozdnega rastja ter s sprednjo stranjo vozila silovito trčil v drevo.

Umrl na kraju

Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.