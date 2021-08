Voznica trčila v drevo, rešili so jo gasilci (FOTO)

V torek ob 20.31 je na Ptujski cesti v naselju Janžev vrh v občini Radenci voznica izgubila oblast nad osebnim vozilom in trčila v drevo.Gasilci PGD Gornja Radgona so s tehničnim posegom rešili voznico iz vozila, razsvetljevali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP Gornja Radgona in pomagali avtovleki pri odvozu vozila.Hudo poškodovano osebo so reševalci prepeljali v SB Murska Sobota, poroča uprava za zaščito in reševanje.